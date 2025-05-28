人民网北京5月28日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，2025年全国高考报名人数1335万人。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，强化统筹谋划、周密研究部署、精心组织实施，指导各地用心用情用力做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

全流程规范管理，保障考试安全

——拧紧责任链条。要求各地压紧压实主体责任，充分调动资源力量，强化风险隐患排查，完善安全工作举措，精心做好本行政区域内考试组织、考试环境治理、考风考纪建设等各项工作，切实守牢考试安全底线。

——完善制度保障。修订考务工作规定，指导各地进一步健全考务管理工作制度，健全考务工作人员管理、试卷印制、试卷运送与保管、考试实施、安全保密、评分阅卷等各环节全流程工作规范要求，全力保障考试招生公平、安全、科学、规范。

——加强安全检查。加强命题基地、印刷厂、保密室等关键部位的安保措施，进行全覆盖安全检查，严防试题试卷失泄密。对全体监考人员开展网上培训，考核合格方能上岗，切实提高履职尽责能力。

——强化应急处突。提前研判地质灾害、气象风险形势，指导各地摸排考点周边安全隐患，修订应急预案，细化处置流程，加强应急演练，严防自然灾害、突发事件等影响考试正常进行。

全方位防范舞弊，维护公平公正

——加强考试环境治理。指导各地联合开展净化涉考网络环境、清理涉考虚假公众账号、净化考点周边环境、打击销售作弊器材、打击替考作弊、治理涉考培训机构等专项行动要求，依法严厉打击各类涉考违法犯罪活动。

——强化人防物防技防。严格入场安检，推动智能安检门功能升级，强化对手机、智能手表（手环）、智能眼镜等违规物品的重点检查。加强标准化考点建设，确保考点内无线电信号屏蔽全覆盖，强化考场监考巡考，积极推动智能巡查巡检，织牢织密考试安全防护网。

——加强考试诚信教育。通过签订“诚信高考”承诺书、违法违规案例警示教育等方式，加强对考生的诚信教育，引导考生树立正确的价值观和考试观，自觉抵制舞弊行为。

全链条优化服务，做好“暖心护考”

——强化综合服务保障。深入开展“2025高考护航行动”，指导各地进一步做好交通、食宿、卫生、噪音治理等方面的综合服务保障。继续做好残疾人等特殊困难群体的考试服务，为12个省份的16名盲人考生专门命制盲文试卷，为1.4万余名残障考生参加考试提供合理便利。依托各地中学和心理咨询服务机构，有针对性地做好考生心理疏导、关心帮扶工作，帮助调适考前状态。

——优化志愿填报服务。优化升级“阳光志愿”信息服务系统，指导各地积极建设完善志愿填报信息服务系统，加强对中学一线教师培训，为考生提供“一站式”、个性化的志愿填报服务。广泛开展线上线下志愿填报咨询活动，通过短视频、网络直播等贴近学生的方式，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。

全覆盖宣传引导，营造良好氛围

——加大宣传解读力度。指导各地充分发挥“高考新闻发言人”制度，积极运用电视、官网、官微、直播、短视频等形式，组织丰富的线上线下活动，广泛开展形式多样的信息发布、政策解读、温馨提示、答疑解惑等服务工作。

——规范招生宣传行为。部署各地进一步规范高考成绩发布和高校招生宣传工作，加强对培训机构和自媒体账号涉高考行为的规范管理，严厉打击虚假宣传、收取高价咨询费用、违规开展培训服务、组织诈骗或作弊、诱导考生填报志愿、扰乱考试招生秩序等违法违规行为，营造风清气正的考试环境。

(责编：郝孟佳、熊旭)