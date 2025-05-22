人民网北京5月22日电 （记者李昉）20日，《青少年短视频健康使用家长指南》（以下简称《指南》）在北京师范大学发布。《指南》旨在回应短视频时代家庭教育面临的新挑战，帮助家长科学引导孩子健康使用短视频。

《指南》聚焦家长在面对孩子使用短视频时常见的困惑，如缺乏有效的管理方法、担心沟通不当引发亲子冲突等，提供了实用的解决方案。例如，家长应与孩子共同制定观看短视频的规则，包括明确观看时长、内容范围和使用场景，并根据家庭实际情况为“适度使用”设定边界。

《指南》强调了良好亲子沟通的重要性，并提出关于家庭如何进行短视频健康使用教育的核心共识，例如：家长应以身作则、与其充当“监工”不如成为“队友”，在日常生活中与孩子交流、讨论视频内容，帮助他们建立判断力。尤其是，与其一味责备孩子沉迷短视频或未遵守使用规定，家长更应关注孩子背后的情绪和需求。

《指南》建议，家长可借助技术手段辅助管理，提升管理效率和效果。一些短视频平台积极推动移动智能终端、应用程序、应用程序分发平台的三方联动，已使短视频平台的未成年人模式能更便捷地开启。

“帮助未成年人健康使用短视频，需要家长根据孩子的年龄和特点灵活调整引导方式。”北京师范大学未成年人网络素养研究中心主任、研究员方增泉表示，家长应成为孩子现实与数字生活中的支持者。相比一味管控，理解、支持与陪伴往往更能产生积极影响。

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