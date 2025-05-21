人民网北京5月21日电 （记者李依环）近日，由中央财经大学主办的全国财经类院校大学生第四届“财经中国”学术峰会青年论坛在京举办。会上发布了“青年最关注的十大财经热词”：高质量发展、新质生产力、绿色经济、乡村振兴、供应链韧性、全国统一大市场、提振消费、高水平对外开放、耐心资本、银发经济。

中央财经大学校长马海涛以“财政助力创新驱动 促进内需扩大与消费升级”为题做主旨报告。他表示，面对当前经济形势，需要进一步激活有效需求、提振消费、扩大内需，同时加速发展新质生产力以激发创新活力。在这一过程中，财政政策发挥着至关重要的作用，它不仅能够调节经济总量，还能够通过资源配置来影响经济结构。

中央财经大学副校长陈斌开表示，长期以来，学校高度重视青年学生创新精神的塑造和科研能力的提升，不断丰富“青”字号品牌项目时代内涵，有力推动“一二课堂”同向同行，团结和动员广大财经青年勇攀学术高峰、投身财经报国。期待大家以本次峰会为契机，在思想碰撞中启迪智慧，在求索真知中互学共进。

记者了解到，本次活动以“研思赋能，报国躬行”为主题，重点关注财经青年的科研潜力挖掘、学术视野拓展和实践能力提升。活动自筹备以来，共收到全国200余所高校的1300余篇投稿。

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