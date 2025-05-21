打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中央财大发布“青年最关注的十大财经热词”

2025年05月21日14:28 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月21日电 （记者李依环）近日，由中央财经大学主办的全国财经类院校大学生第四届“财经中国”学术峰会青年论坛在京举办。会上发布了“青年最关注的十大财经热词”：高质量发展、新质生产力、绿色经济、乡村振兴、供应链韧性、全国统一大市场、提振消费、高水平对外开放、耐心资本、银发经济。

中央财经大学校长马海涛以“财政助力创新驱动 促进内需扩大与消费升级”为题做主旨报告。他表示，面对当前经济形势，需要进一步激活有效需求、提振消费、扩大内需，同时加速发展新质生产力以激发创新活力。在这一过程中，财政政策发挥着至关重要的作用，它不仅能够调节经济总量，还能够通过资源配置来影响经济结构。

中央财经大学副校长陈斌开表示，长期以来，学校高度重视青年学生创新精神的塑造和科研能力的提升，不断丰富“青”字号品牌项目时代内涵，有力推动“一二课堂”同向同行，团结和动员广大财经青年勇攀学术高峰、投身财经报国。期待大家以本次峰会为契机，在思想碰撞中启迪智慧，在求索真知中互学共进。

记者了解到，本次活动以“研思赋能，报国躬行”为主题，重点关注财经青年的科研潜力挖掘、学术视野拓展和实践能力提升。活动自筹备以来，共收到全国200余所高校的1300余篇投稿。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部