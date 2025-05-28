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争做有理想敢担当能吃苦肯奋斗的新时代好青年 为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献智慧和力量

2025年05月28日09:44 |
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原标题：原标题：争做有理想敢担当能吃苦肯奋斗的新时代好青年 为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献智慧和力量

倪岳峰在河北轨道运输职业技术学院讲授思政课，勉励青年学生

争做有理想敢担当能吃苦肯奋斗的新时代好青年 为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献智慧和力量

5月27日，河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰到河北轨道运输职业技术学院，为青年学生讲授思政课，勉励大家坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献智慧和力量。

倪岳峰结合正在开展的深入贯彻中央八项规定精神学习教育，与青年学生交流心得体会。他指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从制定和落实中央八项规定开局破题，以上率下加强作风建设，刹住了一些长期没有刹住的歪风，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾，党风政风社风焕然一新，党心军心民心高度凝聚，开辟以伟大自我革命引领伟大社会革命新境界。广大青年学生要深刻认识贯彻中央八项规定精神取得的伟大成就，深刻认识开展学习教育的重要意义和战略考量，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，矢志不渝听党话、跟党走。

倪岳峰指出，习近平总书记对河北充满深情，寄予厚望，党的十八大以来11次视察河北，发表重要讲话，作出重要指示，为我们指路领航、把脉定向。全省上下牢记嘱托、感恩奋进，扎实推动高质量发展，许多方面发生令人鼓舞的可喜变化。现在的河北蒸蒸日上、潜力巨大，为青年学生施展才华提供了广阔舞台。大家要树立远大理想，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰。要担当时代责任，胸怀“国之大者”，厚植家国情怀，把实现个人价值同党和国家前途命运紧紧联系在一起。要练就过硬本领，把学习作为首要任务，努力成为专业领域的佼佼者。要锤炼品德修为，自觉树立和践行社会主义核心价值观，广泛开展志愿服务活动，以实际行动倡导文明新风、促进社会进步。要切实看到职业教育的广阔前景，积极参与职业技能竞赛，踊跃投身创新型河北建设，努力成为高素质技术技能人才，更好实现人生价值。

倪岳峰强调，各级党委、政府要把青年工作作为战略性工作来抓，为广大青年成长成才、建功立业创造良好环境和条件。高校党委要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化改革创新，提升办学水平。广大教师要当好学生成长的引路人，引导青年学生为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业不断作出新贡献。

思政课前，倪岳峰在该校公共实训基地和思政课教育基地调研，了解职业教育和思政课建设情况。

副省长董兆伟参加活动。（记者四建磊）

来源：河北日报

(责编：李依环、熊旭)

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