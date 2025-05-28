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AI赋能高质量就业

2025年05月28日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：AI赋能高质量就业

近日，在哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）招聘会现场，一名学生来到“AI职业咨询”专区，在电脑上输入自己的专业等信息后，便迅速获取了适配的岗位信息。这是哈工大今年创新打造的“AI+职涯启程街区”，提供与求职环节息息相关的4项服务。

其中，在“AI模拟面试”专区，学生可以接受AI面试官的360°全方位点评，了解自己的面试表现；“AI简历”专区则能助力学生在3分钟内撰写出一份高质量的简历；“AI智绘照”专区不仅能为学生拍摄证件照，还提供多种风格供学生选择。

值得一提的是，“AI职业咨询”专区在全面收集“就业思考屋”中382个问题的基础上，进行了数智化改造。它结合40余家重点单位提供的“定制答案”进行深度分析，形成了具有哈工大特色的“求职密码数据库”。这一数据库有助于学生深入了解行业发展和岗位需求，从而制定出科学合理的职业规划。

此外，哈工大还创新推出了AI就业推荐官“工小智”，全天候提供“职业能力测评”“求职择业推荐”等10余项精准赋能的就业指导服务，创新构建了“24小时不打烊、365天全在线”的就业暖心服务模式。

“学校纵深推进教育数字化，‘牵手’40余家重点单位，同题共答‘数智时代如何通过AI技术促进毕业生高质量充分就业’，创新开发了‘AI就业推荐官’数智体。”哈工大就业指导中心教师卢浩泽介绍，哈工大通过整合就业网等云端就业资源，深度挖掘就业市场需求和毕业生求职期待，促进就业供需两端畅联互通、精准匹配，助力毕业生高质量就业。

记者在采访时看到，招聘会设置的就业育人场域“职涯启程街区”内，包括“就业思考屋”“生涯游乐场”“精准指导街”“求职试炼场”4个体验式育人场域。卢浩泽介绍，该街区进一步完善了“思考—探索—指导—试炼—赋能”的职涯成长路径，帮助学生浸润式获得就业指导优质资源，交互式了解求职就业全过程。

如今，哈工大已面向2025届毕业生举办了校园招聘会1300余场，吸引了6000余家单位进校招聘，累计提供就业岗位超54万个，助力毕业生“步稳蹄疾”地开启人生新阶段。（记者 朱 虹）

(责编：郝孟佳、李依环)

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