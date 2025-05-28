原标题：“数字就业档案”提升人岗匹配度

“张老师，我成功签约了！学院近期推送的招聘信息，对我的就业帮助特别大。”近日，青岛理工大学理学院2025届毕业生高安奇与该校辅导员张文耕分享了这一好消息。

近期，青岛理工大学理学院不少学生都感受到了学院在就业信息推送和就业指导方面的变化。他们纷纷表示，学院推荐的企业和岗位与自己的就业预期越来越契合，推送内容也做到了因人而异。

这一改变，源于青岛理工大学理学院启用的毕业生“数字就业档案”。该学院立足自身学科特色，通过数学建模手段，将学生专业、成绩、实习实训、社会实践、就业需求等相关信息进行分析、整合，为学生绘制个性化数字画像，生成毕业生求职地区、岗位需求两张就业地图。学院还实施分类建群措施，精准推送招聘信息，提高毕业生就业人岗匹配度。

自2024年12月起，青岛理工大学理学院便着手收集学生在学习、实践、社会服务以及活动参与等方面的数据，通过数学建模分析，梳理出学生职业能力、就业需求等相关信息，为学生建立个性化“数字就业档案”。“有了这份档案，学院既可以精准地为学生推送招聘信息，也可以有针对性地向企业推荐合适的学生。”负责建立“数字就业档案”的数学建模强基赋能创新团队党支部成员徐伟说。

今年3月，“数字就业档案”正式在青岛理工大学理学院启用。该学院根据往届毕业生签约单位、签约岗位等数据以及2025届毕业生“数字就业档案”，精选符合毕业生需求的重点企业，举办了专场双选会。以“数字就业档案”为基础，学院还打造了“数据解析—岗位推送—就业辅导”全流程就业服务体系，学院辅导员、论文指导老师根据学生的数字画像、就业需求和岗位要求，有针对性地进行简历修改和面试辅导。近期，学院连续举办6场线上线下“数据严选”招聘会，与富士康、海容冷链等知名企业建立了人才输送绿色通道。

青岛理工大学理学院党委副书记、副院长薛诚表示，学院将持续深化就业指导工作，持续关注毕业生求职过程中的个性化需求，用数据服务就业，不断提升毕业生就业质量。（记者 宋迎迎 通讯员 张文耕 刘 奕）

(责编：郝孟佳、李依环)