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“冷技术+热关怀”助力毕业生求职

2025年05月28日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：“冷技术+热关怀”助力毕业生求职

错过了某场招聘会？不要紧！只需通过人脸识别登录一体式求职机，就能轻松获取招聘会上的岗位信息，还能立即投递简历。5月中旬，科技日报记者在西安理工大学金花校区看到，几名毕业生正通过一体式求职机查询错过的招聘会上的岗位信息。同时，在一体式求职机附带的独立面试舱里，西安理工大学自动化与信息工程学院大四学生姜凯正在进行一场“测试工程师”岗位的模拟面试。

“AI面试官”通过架构模型，可以实时分析应聘学生的语言内容和语音语调等数据。模拟面试结束后，姜凯立即用手机翻阅刚生成的面试评估报告。“它建议我调整语速语调、留意口头禅的使用和身体姿势，还指出了我在模拟面试中没回答好的问题，并且针对模拟岗位，给出了能力提升建议。”姜凯说。

一体式求职机是西安理工大学用AI赋能就业工作的一个缩影。去年秋季上线以来，一体式求职机累计使用量已达6100余人次，其中93%的使用者认为独立面试舱“非常好用，提供了很有价值的指导建议”。

西安理工大学学生就业指导服务中心主任胡有睿表示：“利用人工智能手段辅助求职，不仅能提升求职效率，还能弥补学生经验不足的短板，解决信息不对称问题，优化人岗匹配度，为学生的职业发展赋能，让学生能够迅速在就业市场中获取信息，建立差异化优势。”

在西安理工大学，从生涯学习社区到一站式服务大厅，从就业服务媒体矩阵到线下智能终端，学校积极运用科技手段赋能就业工作，探索实施“AI+就业”工作模式与教育内容的双重迭代，让“就业”变得更加智能。

该校还上线了集成就业政策、简历优化、岗位匹配、个体咨询预约、团体辅导预约、职业装租借、职业测评等多个模块的“智慧就业平台”。通过对学生数据的收集分析，平台能够更有针对性地为学生提供个性化的就业指导，实现就业服务从“千人一面”到“一人千面”的转变。

“以前都是一个岗位信息推送给所有学生，不考虑学生的个体差异。现在我们可以根据学生的职业测评结果和就业意愿，定向推送更匹配的岗位。”胡有睿说。

该平台自运行以来，累计服务毕业生1.5万余人次，即将开启2.0发展阶段。在2.0阶段，该平台将布局生涯电子档案功能，实现就业过程记录，并上线“校职角色转化”课程内容，帮助已就业的毕业生提前适应职业角色。

“就业工作不能只靠数据，还要有温度。”胡有睿说，“我们努力把精准匹配的‘冷技术’和贴心服务的‘热关怀’结合起来，帮学生走稳求职路。”

在就业服务中，西安理工大学用科技手段提升服务的精准度，完成标准化就业服务和数据调研分析；也用人文关怀提升教育的温度，维护师生情感，提供个性化指导，实现校地企之间的合作共赢。

西安理工大学打造了“1门职业生涯必修课”和“优势发掘、人生设计、职场礼仪、沟通合作等N门活动课”的生涯教育课程群。课程内容紧密围绕学生生涯发展的各个关键阶段和实际需求，覆盖各个年级。此外，学校还举办“职达行动派”“‘小讲台大生涯’工作坊”等活动，为学生就业搭建了广阔舞台，受到师生广泛好评。

自去年秋季以来，西安理工大学已举办369场专场招聘会、30场行业组团招聘会、4场大型双选会，吸引了3888家用人单位进校揽才。同时，学校团队主动走出去，走访杭州、温州、深圳、南京等73个城市，对接地方资源，拓展就业渠道。在校内，校院两级生涯咨询工作室持续发力，为不同阶段的学生提供个性化指导，共帮助1250名学生完成“宏志助航计划”就业能力培训。

胡有睿表示，学校将通过一系列举措，帮助学生顺利走向就业市场，助力他们完善简历、提升求职能力，同时努力为学生带回更多就业岗位和实习机会，全力推动毕业生实现高质量充分就业。（记者 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李依环)

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