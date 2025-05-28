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生涯教育唤醒职业规划意识

2025年05月28日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：生涯教育唤醒职业规划意识

“原来我的性格更适合做数据分析师，而不是传统金融柜员！”5月19日，在山西工商学院金融学院的职业规划教室内，一堂别开生面的“霍兰德职业兴趣岛”互动课正在进行。山西工商学院2023级学生杨雪莹在老师的引导下，与同组同学热烈讨论着各自绘制的“理想职业蓝图”。

这样的场景，正是山西工商学院构建“四年贯通式”生涯教育体系的生动缩影。作为山西省首批应用型本科高校，山西工商学院始终将就业作为立德树人的核心落脚点。

山西工商学院就业指导中心教师高宁介绍，学校创新推出“领墒植树工程”，将生涯教育贯穿人才培养全过程。目前，针对大一新生开展的“职业生涯体验周”已成为学校品牌活动，通过“兴趣岛探索”“职业角色扮演”等游戏化设计，每年能覆盖5000余名学生。

“我们摒弃了‘填鸭式’说教，用沉浸式体验唤醒学生职业规划意识。”高宁介绍，学校广泛开展生涯体验、就业创业节、职涯工作坊等系列活动，构建贯穿大学四年的专业学习与职业生涯辅导相结合、个体发展与综合素养提升相结合的职涯辅导体系。

该校城市管理专业学生贾浩告诉记者，大一时他曾对所学专业感到迷茫，但在学院组织的创新创业教育活动中，一场创客分享会点燃了他的热情。在学院院长的支持下，贾浩组建了一支团队，投身于古村落保护项目。从调研第一座古建筑到第五十座，团队凭借该项目连续两届荣获山西省“互联网+”大赛金奖，并斩获了国家级大赛铜奖。

如今已在蒙牛集团人力资源部实习的贾浩感慨道：“那些熬夜修改商业计划书的经历，教会了我如何用创业者的思维来解决问题。”

在山西工商学院传媒学院的数字媒体实验室里，大三学生张源正与团队成员调试为山西鑫必徕科技有限公司开发的“数字人教师”课程系统。

“我们运用AIGC技术重构了企业培训课程，使学习效率提升了40%。”张源说，该项目源于学院创新的“项目驱动、师生共研”模式，师生团队深入企业3个月，将AI数字人技术应用于课程设计、制作与评估全流程。

这种深度校企合作正在多个领域开花结果。该校传媒学院副院长滑翔介绍，学校形成了“真实项目进课堂、企业导师驻校园、学生团队进企业”的协同机制。在为忻州市制作非遗宣传作品时，学生运用AI技术让剪纸艺术“动起来”。在为山西省餐饮协会开发的“AI美食地图”中，学生通过智能算法推荐山西特色菜品，助推了地方餐饮品牌升级。

该校就业创业处处长高艳霞介绍，学校还统筹开展就业育人主题教育系列活动，举办了近万人参与的职业生涯规划大赛、大学生模拟竞聘大赛，并开展了每日求职故事分享、优秀就业创业事迹展播、就业创业小讲师等活动。

同时，学校积极建设就业创业服务基地，充分发挥就业创业导师力量，为毕业生提供精品课程、政策咨询、求职技巧、生涯规划等精细指导，构建了打通“最后一公里”的就业创业育人实践体系，成功收获了2024年第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国赛一等奖、二等奖，以及中国国际大学生创新大赛（2024）山西省赛4金19银的成绩。

从大一唤醒职业意识，到大四精准就业匹配，山西工商学院构建的生涯教育体系，打破了学生“临毕业才找工作”的困局，用人单位满意度连续3年保持92%以上。（通讯员 武 琼 记者 韩 荣）

(责编：郝孟佳、李依环)

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