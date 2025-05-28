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“孔明系统”“草船借箭”抗病毒

2025年05月28日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：“孔明系统”“草船借箭”抗病毒

记者5月26日获悉，华中农业大学教授韩文元团队通过基因生信分析，揭示了一种细菌抗病毒免疫信号通路，并将其命名为“孔明系统”。相关研究成果日前发表在《科学》上。

“孔明系统”由三种关键蛋白组成，分别名为KomA、KomB和KomC。当病毒入侵细胞时，它们会协同作战。病毒携带的特定酶就像启动开关，触发细菌内部产生特殊信号分子dITP。这种分子能使KomC分解细胞的必需物质NAD，让病毒因“断电”无法复制。

“这个系统巧妙地利用入侵者病毒携带的酶完成防御，正如三国时期诸葛亮‘草船借箭’一般，因此被命名为‘孔明系统’。”韩文元说。

与常见的细菌防御系统不同，“孔明系统”的独特之处在于首次发现dITP这种非典型核苷酸能担任免疫信号的重要角色。dITP如同古代战争中传递情报的信使，能快速激活防御机制。“过去科学家只知道某些环状核苷酸能起这种作用，而我们的发现证实非典型核苷酸同样具有免疫调控功能。”韩文元解释。

他表示，这项以中国古代智慧命名的科学发现，或将开启精准医疗检测新篇章。（记者吴纯新 通讯员蒋朝常 实习生邹文慧）

(责编：郝孟佳、李依环)

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