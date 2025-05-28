打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

转录因子协同作用机制揭示

2025年05月28日08:51 | 来源：科技日报
小字号

原标题：转录因子协同作用机制揭示

为何出现发育异常？癌症等疾病因何产生？记者5月26日从同济大学获悉，该校医学院、同济大学附属东方医院尹贻蒙团队与剑桥大学团队合作，突破了单转录因子调控基因的传统研究模式。研究表明，不同转录因子通过协同作用识别新型DNA序列，并参与胚胎发育等生命活动，而识别的新型DNA序列的突变与发育异常、癌症等疾病发生密切相关。相关研究成果日前在线发表于国际学术期刊《自然》。

人体生长发育所需要的一切信息都蕴藏在人类基因组之中。转录因子常以协同作用方式解读不同DNA序列所蕴含的各类信息，通过调控基因的时空特异性表达，参与细胞所有生命活动。若转录因子或其识别的DNA序列发生突变，就极有可能引发发育异常，甚至导致癌症等多种疾病的产生。

为了深入探究转录因子之间的协同作用机制，研究团队借助高通量筛选技术和计算生物学手段，对5.8万余种转录因子组合是否可协同识别DNA进行了系统性评估，鉴定出2198对具有协同作用的转录因子，并解析了协同作用转录因子所识别的新型DNA序列。基因编辑小鼠证实，协同转录因子识别的新型DNA序列可驱动关键基因的细胞特异性表达，在早期细胞发育中发挥重要作用。

此外，研究团队还发现，协同作用致使800多对转录因子识别的新型DNA序列发生改变。

这一发现，为发育异常和癌症等各类疾病的个性化治疗提供了新思路。（黄艾娇 记者王春）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部