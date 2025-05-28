原标题：转录因子协同作用机制揭示

为何出现发育异常？癌症等疾病因何产生？记者5月26日从同济大学获悉，该校医学院、同济大学附属东方医院尹贻蒙团队与剑桥大学团队合作，突破了单转录因子调控基因的传统研究模式。研究表明，不同转录因子通过协同作用识别新型DNA序列，并参与胚胎发育等生命活动，而识别的新型DNA序列的突变与发育异常、癌症等疾病发生密切相关。相关研究成果日前在线发表于国际学术期刊《自然》。

人体生长发育所需要的一切信息都蕴藏在人类基因组之中。转录因子常以协同作用方式解读不同DNA序列所蕴含的各类信息，通过调控基因的时空特异性表达，参与细胞所有生命活动。若转录因子或其识别的DNA序列发生突变，就极有可能引发发育异常，甚至导致癌症等多种疾病的产生。

为了深入探究转录因子之间的协同作用机制，研究团队借助高通量筛选技术和计算生物学手段，对5.8万余种转录因子组合是否可协同识别DNA进行了系统性评估，鉴定出2198对具有协同作用的转录因子，并解析了协同作用转录因子所识别的新型DNA序列。基因编辑小鼠证实，协同转录因子识别的新型DNA序列可驱动关键基因的细胞特异性表达，在早期细胞发育中发挥重要作用。

此外，研究团队还发现，协同作用致使800多对转录因子识别的新型DNA序列发生改变。

这一发现，为发育异常和癌症等各类疾病的个性化治疗提供了新思路。（黄艾娇 记者王春）

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