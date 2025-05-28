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常见抗抑郁药有助免疫系统抗癌

2025年05月28日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：常见抗抑郁药有助免疫系统抗癌

　　美国加州大学洛杉矶分校科学家发现，临床常用的抗抑郁药——选择性血清素再摄取抑制剂（SSRI），能显著增强T细胞抗击癌症的能力。这项发表于《细胞》期刊的最新研究显示，该药物在小鼠和人类肿瘤模型中，对黑色素瘤、乳腺癌等多种癌症均展现出卓越的抑制效果，平均可使肿瘤体积缩小超50%。

　　研究团队称，SSRI不仅能为大脑带来快乐，还能为抗癌T细胞注入活力。这类以百忧解、西酞普兰等经典药物出售的抗抑郁剂，通过阻断血清素转运蛋白的活性来提高血清素水平。其不仅能调节情绪，更意外激活了免疫系统的抗癌潜能。

　　血清素这种“幸福激素”不仅是情绪信使，更是免疫代谢的关键调节者。研究团队发现，从肿瘤中分离出来的免疫细胞具有更高水平的血清素调节分子，这一线索促使他们深入探索SSRI的抗癌机制。实验证实，SSRI能重塑T细胞的血清素信号通路，使其重获狙杀癌细胞的能力。

　　更令人振奋的是，当SSRI与PD-1免疫疗法联用时，某些实验组甚至观察到肿瘤完全消退的治疗效果。目前PD-1免疫疗法仅对不足1/4患者有效，若SSRI这类安全廉价的药物能提升其疗效，将为癌症治疗带来革命性突破。

　　研究团队计划开展临床试验，验证SSRI对癌症患者，特别是接受免疫治疗的群体的抗癌效果。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)

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