原标题：让规范管理为基础教育护航

近日，教育部办公厅印发《关于开展基础教育“规范管理提升年”行动的通知》（以下简称《通知》），进一步清理整治违背教育规律、侵害群众利益的办学治校行为，持续推进基础教育治理体系和治理能力现代化。同时发布的《基础教育规范管理负面清单（2025版）》（以下简称2025版《负面清单》），提供了具体内容和执行标准，进一步健全完善依法治教、管理育人的制度体系。

2024年，教育部办公厅印发《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》，指导各地围绕安全底线失守、日常管理失序、师德师风失范3项整治重点及12条负面清单开展整治。去年以来，规范管理的各项要求落实到基层中小学校，挑战底线和触碰红线的办学行为明显减少，学校管理能力和教书育人水平不断提高。然而，个别地方的不规范办学行为仍然存在。

“基础教育依法治教和管理水平还有待提升，必须进一步开展‘规范管理提升年’行动，持续巩固深化规范管理成效。”教育部有关司局负责人表示。

从“规范管理年”到“规范管理提升年”，《通知》提出，本次行动的工作目标是“五个进一步”：育人为本、健康第一的教育理念进一步深入人心；违背教育规律、侵害群众利益的办学行为进一步得到遏制；依法治教、管理育人的制度体系进一步健全完善；公平公正、积极健康的教育生态进一步优化改善；人民群众对基础教育的满意度、获得感进一步有效提升。

《通知》提出，要坚决遏制节假日上课补课、提前开学、延迟放假和日常作息安排不合理、学习时间过长等屡禁不止、造成学生学业负担过重的问题；持续治理“暗箱操作”、“掐尖招生”、违规跨区域招生和校外培训机构违规参与招生等影响教育公平、社会反映强烈的问题；严肃纠正违规组织考试、公布学生成绩及排名、宣传炒作中高考升学率等教育评价导向不科学的问题。

和去年相比，2025版《负面清单》在前一版的基础上，新增了关于考试安排、校规校纪、食品安全、校服采购等4项内容，包含5个维度16项内容。负面清单的持续优化为加强规范管理指出了方向。

2025版《负面清单》的第1条强调落实立德树人根本任务，严禁传播错误政治言论，坚守意识形态阵地。第2—6条旨在治理过重课业负担问题，要求严控课程超标、作业超量、考试过频及违规补课等。第7—8条旨在扭转教育功利化倾向，要求规范招生选拔与升学评价机制，破除“唯分数论”。第9—13条侧重保障学生身心健康，要求坚决防治校园安全风险、防范中小学生欺凌，守好校园食品安全底线。第14—16条要求严查教材教辅牟利、校服采购违规及违规收费和资金挪用问题。

（记者 王轩尧）

(责编：李昉、李依环)