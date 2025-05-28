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从清华钱学森班到深圳零一学院——

开启数智时代“创生教育”（科教视界）

郑泉水
2025年05月28日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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深圳零一学院师生交流场景。

始于18世纪60年代的工业革命，颠覆了人类的生产方式，深刻重塑了教育范式、生活方式，并重构了社会结构。如今，人工智能的迅猛发展，再次标志着人类站在划时代的关口——从工业时代迈向数智时代。

数智时代的到来使AI技术迅速取代许多低阶思维能力场景，教育亟须转向个性化，培养高阶思维能力，尤其是想象力和创造力。

这个转变的基础，是许多家长、教师和教育管理者思维的转变。有两种途径可以帮助思维转变：其一，明白并相信必须改变的规律，包括底层逻辑和改变途径；其二，看到甚至体验到震撼的事实。迎接这个大转折，最有意义的是重塑教育的底层逻辑。为了实现这一目的，首先需要回归教育的本质、创新的本质和人才的本质：

教育的本质在于促进更好的成长，尤其是思维的成长。人类思维的成长受到基因、外因和内因的共同影响，内因涉及自我意志、内在驱动力、情绪调节等多种心理机制。

工业时代的教育体系更强调基因和外因的重要性。然而，在数智时代，内因应被置于首位，超越外因和基因。这一转变凸显了个人内在动力在成长中的核心地位。

创新的本质是提出问题、解决问题，为社会创造出价值。

对创新思维成长而言，内因的关键性高于外因和基因，根本原因在于创新本身的挑战性、长期性以及意义感：首先，创新的挑战性要求个体具备强大的内在驱动力。其次，创新是一个漫长的过程，通常需要经历多次试验、失败与调整才能取得突破。最后，创新的意义感来源于内心深处的价值认同。创新有大有小，人人天生具有好奇心，故人人皆可创新。

人才的本质不是天赋，而是为社会创造出价值。真正的人才不在于智商多高、多会学习，而是那些能将知识应用于实践、为社会创造出价值的人。创新人才尤其需要具备开放性、坚韧不拔的精神、从不断试错和失败中学习的智慧和领导力。

从教育、创新和人才本质出发的数智时代教育，将会是什么样子呢？

2009年创建的清华大学钱学森力学班（简称“清华钱班”）和2021年创建的深圳零一学院，开启了一种数智时代全新教育范式——“创生教育”（Innovation-Motivated Education，IME)，它指的是“以创新为内生动力，牵引人成长的教育”。

改革开放以来，恢复高考、开放留学以及20世纪90年代高校的大规模扩招，培养了大批知识型人才。作为恢复高考后的首届大学生，我亲历了中国教育变革。40多年来，我跨越工程、数学、力学以及创新人才培养的研究与实践等多个领域，创立了清华钱班、南昌大学本硕实验班和深圳零一学院。其中的实践让我深入思考教育规律与人才培养的内在逻辑，体会到教育变革的艰难与复杂，同时也坚定了我推动创新教育的信念。我期待更多人加入其中，实现教育创新的愿景。

（作者系中国科学院院士、深圳零一学院创始院长）

(责编：李依环、李昉)

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