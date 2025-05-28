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从“零”到“一” 破界创新（学创天地）

本报记者 周姝芸
2025年05月28日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　深圳零一学院学生正在做科研。
　　本文图片均由深圳零一学院提供

　　深圳零一学院学生正在研究创新装置。

　　深圳零一学院创办于2021年，这是一所由深圳市委、市政府推动创办的创新型学院。深圳零一学院源自清华大学钱学森力学班（以下简称“钱班”）的探索经验，面向全国青少年学生，以项目制方式培养，致力于发掘以科技改变世界、创造未来的创新型人才。

　　

　　“各路高手蜂拥而来”

　　慕明星在高考后了解到深圳零一学院，这让他眼前一亮。

　　“我在西部一所学校念完高中，一直对东部地区的教学很感兴趣，想拓宽自己的视野，零一学院提供了很棒的机会。”慕明星说。

　　“每年夏季，深圳零一学院都会面向全国学生发起‘X-Challenge颠覆性创新挑战营’（以下简称‘X-Camp’），选拔学生来深圳培训。”零一学院导师汤敏介绍：“在为期10天的时间里，学生在头脑风暴中完成具体的实践项目，得到各领域资深导师的陪伴指导。”

　　据了解，深圳零一学院主办的“X-Camp”不同于传统夏令营，是每年定期开展的创新研究性学习营、非营利性教育活动。

　　以2024年的“X-Camp”为例，约140名中学生、220名大学生齐聚深圳零一学院，分为少年营和大学营。他们基于信息与界面、微纳与智造、生命与健康等领域，对一系列真实且前沿的问题展开探索。在挑战营中表现突出的学生，能获得机会成为“零一学子”，加入零一学院长期培养计划，持续在学院支持下开展研究。

　　在了解到“X-Camp”后，慕明星立刻报了名，经过一系列准备，成为项目的一员。

　　入学第一天，慕明星说有一种“各路高手蜂拥而来”的感觉。他说：“第一天，这里的氛围让我想到了中学时参加物理竞赛，来自全国各地的学生办理入学，摩拳擦掌。我很快发现这是个非常多元的环境，同学形形色色。有人口才很棒，侃侃而谈；有人一路科研，赛绩颇丰。当时，我们需要一起完成项目，我感到兴奋，跃跃欲试。”

　　中国科学院院士郑泉水是零一学院的创始院长，也是清华大学“钱班”的创办首席教授，几十年来，他对创新人才培养有深入研究。在清华大学任教期间，郑泉水关注到一个现象——不少学生在大学时迷茫、找不到自己的方向，于是他开始研究本科生培养问题，2009年创办了清华“钱班”。

　　郑泉水介绍：“清华‘钱班’模式让学生通过研究挑战性的问题实现主动学习。这些问题与社会密切相关，需要学生自己去找导师、找方案，发挥创新思维。‘钱班’的探索经验让我想到可以把这个模式再打开一些，面向各地学子，于是就有了深圳零一学院。零一学院的培养模式与现有的学校教育不冲突，学生日常的学习还是在其就读学校，零一学院通过项目吸引学生参与，点燃他们的好奇心、激情和创新志趣。”

　　这里是“魔法学院”

　　吴叩天本科就读于中国科学技术大学，是零一学院2021级的学生。“进入大学后，我曾经感到过迷茫，没想好自己未来的发展方向。”吴叩天坦言，“在一次讲座中，我得知了深圳零一学院，它新颖的培养模式吸引了我。入选零一项目之后，我发现这里的确是一个充满活力的环境。相较于被动完成课业和任务，身边同学们总是积极去做自己的项目或者感兴趣的事，有人为了研究废寝忘食，有人出于好奇踊跃提问，周围同学朝气蓬勃，很有感染力。”

　　“许多深度体验过零一学院模式的学生，有了更强的内驱力、学习主动性，他们把这里叫作‘魔法学院’。挑战营不仅是交流学习的平台，也是展示自我的平台，大家在这里充分碰撞，创造独一无二的学习体验。”郑泉水说。

　　慕明星说，在零一学院，大家总有创意点子。“还记得破冰环节时，我们需要分成不同小组介绍一道菜。大家来自天南地北，介绍家乡的特色菜在我意料之中。但没想到的是，有的同学将学到的科学知识用了起来，比如‘基于超滑技术的汤圆’，我当时觉得很新奇，原来知识还可以这样‘玩’。”

　　吴叩天在这里找到了自己感兴趣的科研方向。他说：“在中科大上学时，我还没有做过科研。当时，零一学院有生物、微纳、计算机等研究方向，不限制学生学科背景。得益于学院包容的环境，我在项目期间可以尽情尝试。”

　　“零一学院的学生不以听课学习为主。”汤敏说，“以创新课程为例，大部分学生在来之前没有接触过相关项目，导师会向学生讲解概念，同时鼓励学生参与讨论。例如，社会创新的关键在于实践，学生需要完成社会调查，在课程结束时给出某一社会问题的具体解决方案，比如怎样帮助留守儿童成长、如何更好给予老人亲情陪伴等，这需要学生发挥主观能动性，开展各项研究。”

　　在参加零一学院的项目期间，学生们还可以打卡当地前沿科技企业、实验室，近距离感受科技的力量，包括深圳市工程生物产业创新中心、深圳市脑科学技术产业创新中心、广州智慧医学大科学设施、晶泰科技等。

　　“我去华为、华大生物、比亚迪等公司参观过，受到了很多启发。”慕明星说，“产业一线和学院的环境是不同的，在这里我们可以了解市场真实需求以及如何打造产品壁垒。对于有创业想法的同学来说，这是宝贵的经历。”

　　郑泉水认为，在传统教育体系下，学生更倾向于接受既定知识，在主动探索新知与独立解决问题方面展现机会相对较少。在深圳零一学院，学生被鼓励去探索自己真正感兴趣的问题，尝试不同的学科交叉和融合。学院激发学生兴趣和设想，让创造力、想象力充分绽放。

(责编：李依环、李昉)

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