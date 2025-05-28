原标题：多彩赛事放飞青少年科学梦想

5月25日上午，北京市海淀区实验小学五年级学生刘楚清早早坐在了电脑前。面对马上开始的编程考试，她有点紧张，却又十分期待用代码解决实际应用问题。

北京科技周期间，第五届全国青少年科技教育成果展示大赛北京市区域赛举办。刘楚清参加的是AI+程序算法竞赛这一线上项目。

“编程就像是魔法一样，几行代码一敲，再点击运行，一下子就把问题给解决了。”刘楚清眼睛亮亮的，兴奋地向记者描绘着她的编程小世界，“在学校的机器人社团里，我们会用scratch编程去操控机器人。机器人在我的指令下不仅能动起来，还能执行各种抓取命令。这个创造的过程让我觉得特别骄傲。”

发现问题、解决问题的过程让刘楚清沉浸其中。“先是一点点梳理思路，构思得差不多以后，我就迫不及待地想上手操作。”刘楚清说。

相比结果，青少年科技类赛事更注重考查解决问题的思维和开展创新的过程，进而引导青少年积极开展创新实践、提升自身科学素养。海淀区实验小学机器人社团指导老师辛悦对此深有感触：“很多赛事评委在提问时，都会灵活地考查作品的创新思路，而非让孩子们生硬地介绍。”

不久前，辛悦和孩子们共同完成的机器人创新作品“海洋生态牧场”，获得了第二十六届北京市师生信息素养提升实践活动FLL少儿探索项目冠军。在海淀区实验小学5月26日举行的“六一科普嘉年华”活动期间，记者见到了这个既能保护鱼类又能利用海洋能的作品。

“在我们的想象中，未来的海洋可以成为一个生态牧场，通过高科技手段，让海洋生物像陆地上的牛羊一样被有计划地放牧。”海淀区实验小学三年级学生高屾棠介绍。

这个充满童真童趣的作品虽然不完美，但见证了同学们科学思维的不断成长。

以“海洋生态牧场”中的海底发电厂为例，海淀区实验小学三年级学生宋阗仲说：“最开始我们只设计了一台简单的发电机，后来经过讨论一步步改为仿生发电装置——底端的仿生鲨鱼通过追逐鱼群制造水流，产生绿色电能。”

近年来，越来越多的学校加强科学教师队伍建设，增加科学学科课时，强化科学探究实践活动。记者了解到，除了机器人社团，海淀区实验小学还开设了航天创新、信息奥赛、模型创造、核科普等10余项科技社团活动，同时组织学生参加各级各类科技赛事。

从2012年至今，辛悦已经带领许多批中小学生参与科技赛事。这两年，她尤其感受到国家对于青少年科学教育的重视，全国科技活动周等平台更是为青少年提供了展示自我的平台。“我相信，丰富的活动和平台将帮助青少年进一步挖掘个人兴趣，更有助于培养面向未来、面向社会需求的科技人才。”她说。（记者 吴叶凡）

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