原标题：中国首枚10公里级中学生气象探空火箭发射成功

27日15时09分，“飞燕一号”火箭在青海冷湖腾空而起。1分钟后，遥测数据显示，火箭最高飞行高度为海拔10555.7米，地面接收站成功收到计划采集的气象数据，火箭发射圆满成功。

据悉，“飞燕一号”是中国首枚10公里级中学生气象探空火箭。火箭长度1.52米、飞行高度可达到8千米以上、最大飞行速度约2马赫，由气动结构分系统、航电载荷分系统、发动机分系统和地面站分系统组成。其研制始于2024年6月。彼时，来自深圳、北京、河北、山东等地的中学生航天爱好者，开展集中学习、方案论证和设计。经过近1年的努力，按照火箭研制的规范流程，他们系统完成了火箭的设计、实验、加工、集成、装配和测试等工作。

“我们希望发现更多有理想、有抱负、有创新能力的中学生，我们也愿意提供高校的教育资源，并积极参与到中学生创新人才的培养中，为我国的航天事业不断培养、输送优秀后备人才。”北京航空航天大学专家徐大军说。

“飞燕一号”发射由创新人才教育研究会、北京航空航天大学、深圳市宝安区教育局指导，得到深圳市新安中学（集团）燕川中学、北京锦绣航天科普教育基地、青海冷湖科技创新产业园区管委会等单位的支持。（实习记者张添福 记者王菲）

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