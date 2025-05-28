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润物无声“廉”与“洁”（快评）

赵晓曦
2025年05月28日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　“廉洁”，乍听跟青少年有点距离，再一思量，实则是成长必修课。

　　古人言：“不受曰廉，不污曰洁。”认认真真做事、清清白白做人，应是青少年从小刻进骨子里的中华传统美德。

　　廉洁文化入心，工作须落细：细化内容供给、细磨教学方法。

　　地瓜汤的故事，给了我们诸多启示。针对青少年开展的廉洁文化思政课，应强调榜样力量、朋辈教育，通过讲述廉洁人物故事，设计互动活动，增加讨论、参观、角色扮演等内容，引导青少年直观感受“廉洁”的含义。

　　打造文化墙、教育长廊等校园廉洁文化阵地，围绕热点话题进行课本剧演出、主题剧本游戏，开展廉洁文化挑战赛……如今，不少学校正进行着生动的探索，将廉洁文化教育步步推进。

　　同时，还要用好生活这个大课堂。从一本图书的按时归还、失物招领处的诚实认领，到对诚信考试、公平选举班委等的制度化规范……行胜于言，将廉洁文化转化为可知可感、可参与、可传播的日常实践，往往事半功倍。不搞大水漫灌，避免生搬硬套，以润物无声的方式，引导青少年从身边小事做起，形成良好生活习惯、端正价值判断与行为选择，廉洁文化就能悄然植入心田，生根开花。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月28日 15 版）

(责编：袁勃、李依环)

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