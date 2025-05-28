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福建漳州将谷文昌事迹融入思政课

地瓜汤里品廉洁（解码·思政课怎么上）

本报记者  施 钰
2025年05月28日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　福建省漳州市东山县，金銮湾畔，木麻黄绵延上百里，海风吹来，涌起绿浪。

　　“一会儿要仔细听故事，出来后要分享印象最深刻的一个故事哦！”东山县文昌小学党支部副书记吴爱慧带着四年级40名小学生，来到谷文昌廉政主题馆。在这里，孩子们要上一堂思政课，主题是“学做木麻黄，争当廉洁小卫士”。

　　“同学们请看，谷文昌爷爷的碗里是什么？”走进主题馆，讲解员引导孩子们观察一尊谷文昌坐在桌前吃饭的雕塑。

　　“地瓜！”孩子们异口同声。

　　“这碗里的地瓜，有一个故事。”讲解员介绍，1959年，经济困难、食品短缺，东山县各地食堂只能靠少量地瓜丝熬汤度日。一天，时任东山县委书记的谷文昌来到樟塘镇（当时为樟塘公社）。吃午饭时，炊事员特地给谷文昌舀了一碗很稠的地瓜丝汤。谷文昌看了看大家碗里的稀汤，二话不说就把自己的汤倒进大锅里。他说：“我怎么能搞特殊？”说罢，自己舀了和大家一样的稀汤吃了起来。“身为干部，只有与群众同甘共苦，才不会脱离群众，才不会损害党的形象。损害党形象的事，再小也不能为。”谷文昌说。

　　“谷文昌为我们留下了宝贵的精神财富，他一心为民的公仆情怀和廉洁齐家的家风值得我们学习。”谷文昌廉政文化教育中心副主任张艺生介绍，东山县纪委监委从谷文昌诸多感人事迹中，梳理出40个通俗易懂的廉洁小故事，以简笔画配文字说明的方式呈现在主题馆中，并配有人物塑像、油画、实物、口袋书和音频等，让廉洁文化易于传播。

　　一路走、一路讲、一路看。廉洁文化应当怎么讲才能让学生更好理解？“设计课程要符合小学生的认知特点，让他们带着问题听，增强互动体验，并鼓励孩子们表达，反馈学习成果。”吴爱慧说。

　　橱窗里的一件外套，是谷文昌生前买给爱人的第一件也是最后一件新衣服；一辆生锈的自行车，是县里配给谷文昌的“专车”，他曾严格禁止自己的孩子私骑公家的车……一个又一个动人的小故事，悄悄走进孩子们的心里。

　　“大家印象最深刻的故事是什么？”走出主题馆，吴爱慧组织孩子们讨论起来。

　　“同吃一锅饭”“给夫人买最后一件新衣服”“请省委书记吃地瓜”……孩子们踊跃回答。

　　“很好！大家可以分组活动，用你们的创意展现这次学习的收获。”吴爱慧又提出了新任务。

　　学生们行动起来，有的自编廉洁小故事的情景剧；有的拿出画板，画出自己心中谷文昌爷爷的形象；还有的编唱童谣，把廉洁故事融入其中……一组组才艺展示轮流上演，学习的印象也进一步加深。

　　“你们都很棒，老师有礼物要奖励大家。”分组展示结束，吴爱慧拿出一袋地瓜，分发给每个孩子。“谷文昌不搞特殊，和大家一起吃地瓜、睡地铺、在草寮里工作。我们也要像他一样，做一个干净、正直的人。”吴爱慧说，“今天回去后，要和爸爸妈妈分享领到的地瓜，把地瓜的故事讲给他们听。”

　　展馆外，当年谷文昌带领东山县人民种下的第一批木麻黄已有十几米高。“这就是谷文昌当年和大家一起种下的，你们可以来摸一摸树皮、抱一抱树干。”在吴爱慧的引导下，孩子们围在树边，好奇地观察。

　　“这上面还长出了新芽！”一个同学惊喜地说。

　　“木麻黄、沙里长，公家车、不私用，谷爷爷、红薯香，把手洗净心透亮、心透亮！”课程最后，伴着阵阵海浪声，吴爱慧和孩子们唱起一首自编的童谣。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月28日 15 版）

(责编：袁勃、李依环)

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