人民网北京5月27日电 （记者孙竞）随着人工智能技术的广泛应用，高校师生如何用好AI这把“双刃剑”？日前，北京信息科技大学发布《关于在学术人才培养、科学研究领域使用人工智能技术的规范指导意见（试行）》（以下简称《意见》），在使用场景方面划出清晰“红线”：严禁使用人工智能技术代写论文、生成虚假数据。

记者注意到，该《意见》从适用范围、鼓励使用场景、限制使用场景、违规处理等多维度，为“人工智能+高等教育”量身定制“使用守则”。

在人工智能技术使用场景的界定上，该校鼓励利用人工智能技术生成教学方案、课程资料、练习题；鼓励使用人工智能技术进行学习资料整理、文献综述撰写；鼓励使用人工智能技术进行数据预处理、实验数据分析、模型优化，以提高研究效率；鼓励使用人工智能技术进行语言润色、格式排版、参考文献整理等辅助性工作等。

与此同时，该校也明确了人工智能技术的限制使用场景，包括：禁止使用人工智能技术代写论文、实验报告或课程作业；禁止在考试、测验、考试准备等环节使用人工智能技术；禁止使用人工智能技术生成虚假数据、实验图像、篡改实验结果进行学术造假；禁止在学术论文评审、项目评审、职称评定等环节使用人工智能技术替代专家评审或干预评审结果等。

此外，北京信息科技大学还在《意见》中提到，使用人工智能技术时要保护数据安全与隐私，禁止上传涉密数据和图片，校内AI工具部署需备案。使用者要主动声明并标识人工智能技术的具体使用细节，保障人工智能技术使用的透明性、可追溯性和责任性。对于违规行为，学校也将依照相关规定严肃处理，绝不手软。

记者注意到，国内已有多所高校发布人工智能技术的使用规范。去年7月，华东师范大学与北京师范大学联合发布《生成式人工智能学生使用指南》，要求AI生成内容不得超过全文20%并需标注。今年1月，复旦大学发布国内首个本科毕业论文AI使用规定，明确禁止AI参与研究设计、数据分析、文本生成等关键环节。今年3月，上海交通大学也发布了关于在教育教学中使用AI的规范。

(责编：李昉、熊旭)