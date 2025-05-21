人民网北京5月21日电 日前，新时代高校思政课建设内涵式发展研讨会在中国地质大学（北京）举行。来自北京大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、东北师范大学、同济大学、陕西师范大学等全国30余所高校的专家、学者参加研讨。

中国地质大学（北京）党委书记雷涯邻表示，新时代思政课建设的首要任务，就是推动党的创新理论最新成果入脑入心，用真理的力量引导学生。希望通过此次会议的召开，各兄弟院校与会专家、学者积极围绕新时代高校思政课建设内涵式发展这一主题，深入探讨、广泛交流，共同推动实现思政课建设内涵式发展。

北京市委教育工委宣教处处长于海表示，北京市始终坚持把思政课建设作为落实立德树人根本任务的核心工程，系统推进思政课建设内涵式发展，打造了理论武装、质量提升、协同联动、名师锻造、组织保障五大体系。高质量完成改革任务需主管部门、各级学校和社会各界通力协作，共同谱写新时代思政课改革创新发展的首都篇章。

据悉，本次研讨会由中国地质大学（北京）马克思主义学院等主办，与会代表围绕思政课教学评价体系优化、师资能力提升、课程资源共建共享与校地协同育人机制创新等议题开展了深入交流。（李依环、郑玮琪、实习生修初怡）

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