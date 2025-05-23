原标题：全国科技工作者日系列活动将达数千场

在5月30日第九个全国科技工作者日到来之际，中国科协22日举行新闻发布会介绍今年的全国科技工作者日系列活动：中国科协层面将举办1个主场活动，省级科协层面将推出2300余项特色活动，百余家全国学会将开展各类活动，50余个高校科协及企业科协等基层组织将开展200余项活动。

关心关爱科技工作者是重要内容。5月30日，中国科协层面的主场活动将在国家科技传播中心举办。主场活动以中国科学家博物馆开馆一周年暨老科学家学术成长资料采集工程15周年为契机，讲述馆藏精品背后的科技大家感人故事。全国科技工作者日期间，还将开展老科学家和一线科技工作者走访慰问活动，并启动2025年中国科协党校“领航计划”青年科技人才国情研修活动。

大力弘扬科学家精神是鲜明特色。从科学家精神百场讲坛系列活动，到“科学大师宣传工程”专场演出；从纪录片《国家工程师》首播，到“全国科学家馆校众创展演活动”推出……中国科协将组织系列活动，讲好科学家故事、诠释科学家精神。

群众性实践活动是重要的组成部分。群众性活动包括科技志愿服务百场示范活动，发布首批6条“科学文化中国行”文旅线路，组建60支左右“科创中国”科技服务团助力服务产业创新发展，实施服务乡村振兴联合行动等。

一批科技成果将走近公众。届时，中国科协将开展“科创筑梦”联合行动，组织动员科普教育基地通过科普报告、公众开放日、科学直播、主题研学等开展高质量科普活动。此外，中国科协将发动2025年高校科普品牌示范工程“高校星火馆”，集中开展特色科普活动；实施中国科技期刊提能拓展计划，举办中国科技会堂论坛全国科技工作者日专场活动，开展贯彻落实“科普法”专题智库活动等。

今年的全国科技工作者日，科协系统全动员，致力于打造一场节日盛宴：动员全国287家科学家精神教育基地、现代科技馆体系548家实体科技馆，联动展示全国科技工作者日相关宣传活动，开展探馆联动直播活动；国际科技组织向中国青年科技工作者发布5·30节日寄语；全国学会、地方科协及基层组织开展特色群众性主题实践活动……（记者代小佩）

(责编：郝孟佳、李依环)