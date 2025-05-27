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北理工打造十大类“大思政课”矩阵

2025年05月27日16:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月27日电 （记者郝孟佳）“我和我的祖国，一刻也不能分割......”乐声响起，小提琴演奏者从学生身边走过。全场师生伴随着旋律齐声合唱，与舞台上的合唱相呼应。

这是北京理工大学音乐“大思政课”上的一幕。近日，北京理工大学“红色经典 励志润心”音乐“大思政课”暨85周年校庆文化艺术系列展演活动在学校举行。北京理工大学和北京理工大学附属实验学校的1000余名师生共上一堂艺术与思政交融的“大思政课”。

作为北理工“舞台上的大思政课”的重要形式之一，音乐“大思政课”打破课堂时空边界，将思政教育从“单向灌输”变为“多维浸润”，学生从“被动听”变为“主动唱”，有效提升思政课的吸引力、亲和力、感染力。

为开门办好“大思政课”，北京理工大学充分调动优势力量和特色资源，通过高标准建设“大课堂”，高起点搭建“大平台”，高水平汇聚“大师资”，打造“场馆中的大思政课”“大国重器中的大思政课”“科创报国大思政课”“领军担当大思政课”“行走的大思政课”“舞台上的大思政课”“中华优秀传统文化大思政课”“光影大思政课”“‘一站式’学生社区里的大思政课”“智慧（云端）大思政课”等十大类“大思政课”矩阵，提升思政课立德树人实效。

据介绍，在十大核心“大思政课”矩阵的基础上，北京理工大学已全面启动“大思政课”体系建设，通过对育人场域、主体、载体、资源、技术等要素优化升级，推动课程体系动态迭代、裂变拓展，形成可量化、可复制、可升级的课程图谱，实现“大思政课”体系开放更新与可持续发展，全面构建“人人皆师、处处课堂、时时育人”的全域思政教育生态。

(责编：李依环、熊旭)

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