人民网北京5月27日电 （记者陈琦）近日，教育强国背景下专门教育高质量发展研讨会在北京市海淀工读学校召开。本次研讨会以“立德·润心：构建青少年教育与保护新生态”为主题，来自青少年教育与保护领域的专家、学校代表，共话新时代专门教育高质量发展的时代使命与行动路径。

活动现场。校方供图

会上，中国教育学会副会长、秘书长杨银付介绍了中国教育学会专门教育分会成立 40 年来的工作成果。他表示，专门教育是跨系统、多部门协同的系统工程，是未成年人“六大保护”的重要一环。杨银付对专门教育工作者提出三点希望：一是永葆初心，投入奉献守护成长；二是创新实践，精准破解教育难题；三是协同育人，积极汇聚守护合力。

北京市海淀区委教工委书记、教委主任杜荣贞从专委会建设、家校社协同、专门学校发展三方面分享了青少年教育与保护的“海淀经验”，提出海淀区专门教育专委会将构建全方位、个性化的教育支持体系。

海淀工读学校校长张红燚介绍了学校70年来的专门教育迭代历程。面对新的教育形势，张校长介绍了“以适合的教育培养幸福公民”的使命源起、实践路径和未来发展方向，表示学校要在预防未成年人违法犯罪、促进青少年健康成长方面继续躬耕，努力让每一个孩子都能成就自己的幸福人生。

会议期间，海淀工读学校原创舞台剧《更好的自己》以真实案例展现问题青少年的蜕变之路，引发全场共鸣。

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