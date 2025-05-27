人民网北京5月27日电 记者今天从教育部获悉，近日，教育部办公厅印发《关于开展基础教育“规范管理提升年”行动的通知》（下称《通知》），进一步清理整治违背教育规律、侵害群众利益的办学治校行为，深化整治中小学“校园餐”、利用征订教辅及购买校服谋利等侵害学生及家长合法权益的突出问题。

《通知》提出了16条负面清单，重点内容包括：严禁出现反党反社会主义、分裂国家、歪曲历史、美化侵略等错误言行，或通过网络媒介、试卷试题等传播错误观点；严禁违反规定频繁组织考试，加重学生学业负担；严禁违规安排学生作息，挤占学生课间休息；严禁提前开学、延迟放假，或利用假期组织补课；严禁学校制定有违常理认知、违背公序良俗的校规校纪条款等。

此外，清单还对不履行校园食品安全管理责任，校园安全排查整改形式主义，违反收费管理规定，以及公布学生成绩及排名、宣传炒作中高考升学率等问题提出了禁止性要求。

通知要求，要探索建立节假日违规上课补课和学习时间过长治理“哨点学校”制度，优先把群众反映相关问题较多的学校纳入监测范围，建立定期提醒和入校监测的机制。以强化育人为导向，有序推进“高校生源基地”挂牌的规范治理。（文/李依环，图/邵文婷）

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