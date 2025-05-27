人民网北京5月27日电 （记者李依环）26日，在京8所部委属高校与北京工商大学学科专业合作共建签约仪式举行。北京大学、清华大学、中国人民大学、中国农业大学、中国社会科学院大学、北京科技大学、中央财经大学、中央美术学院的10个特色二级学院与北京工商大学对口的10个二级学院结成对子，支持北京工商大学在学科专业建设、创新人才培养、科研团队培育、优质资源共享、社会责任履行等方面高质量发展。

北京工商大学党委书记沈千帆表示，希望结对共建学院积极推动构建“学科交叉、优势互补”的人才培养模式，共育创新人才；聚焦人工智能、数字商科、食品健康等前沿领域，共建科研高地；共享优质资源，积极探索师资队伍建设、精品课程打造、科研设备共享新做法；围绕区域经济社会发展需求，共担智库建设、乡村振兴、文化传承等社会责任。

当天，北京大学计算机学院和北京工商大学计算机和人工智能学院、北京大学法学院和北京工商大学法学院、清华大学马克思主义学院和北京工商大学马克思主义学院、中国人民大学应用经济学院和北京工商大学经济学院、中国人民大学商学院和北京工商大学商学院、中国农业大学食品科学与营养工程学院和北京工商大学食品与健康学院、北京科技大学材料科学与工程学院和北京工商大学轻工科学与工程学院、中央财经大学统计与数学学院和北京工商大学数学与统计学院、中国社会科学院大学新闻传播学院和北京工商大学语言与传播学院、中央美术学院设计学院和北京工商大学设计与艺术学院完成签约。

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