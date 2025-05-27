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四川美术学院八十五载：在传承与创新之间，绘就中国美术教育时代笔触

2025年05月27日10:41 | 来源：第1眼TV-华龙网
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原标题：四川美术学院八十五载：在传承与创新之间，绘就中国美术教育时代笔触

造型独特的雕像让人眼前一亮，色彩丰富的画作展现出乡村人民的美好生活，用折纸拼成的巨大花瓶比人还高……日前，当2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进四川美术学院，第21届“开放的六月”本科生毕业生作品展开幕在即。

川美教师牵头设计团队进行工业设计的月球车。

川美教师牵头设计团队进行工业设计的月球车。

正如画布上未干的油彩，既承载着毕业生对“传统与未来对话”的思考，也预示着这所艺术殿堂在85周年新起点上，将继续以开放姿态勾勒中国高等美术教育的未来图景。

在岁月长河里溯源艺脉：

黄桷坪的红砖、缙云山的文脉

四川美术学院的历史，是一部与时代同频共振的艺术史诗。其源头可追溯至1950年，贺龙元帅创建的西北军政大学艺术学院部分骨干南下，在重庆黄桷坪组建成立西南人民艺术学院。与此同时，1940年由李有行、沈福文等留学归国艺术家在成都创办的四川省立艺术专科学校，后更名为成都艺术专科学校。1953年，两校美术、设计类学科合并，成立西南美术专科学校，自此，人民文艺的红色基因与中西融合的艺术文脉相互交融，为川美奠定了兼容并包、开拓创新的精神根基。1959年，西南美专正式更名为四川美术学院，成为当时全国五大美院之一，并于1981年成为国家首批硕士学位和学士学位授予单位。

在这85年里，川美秉持“志于道游于艺”的校训精神，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和文艺方针，落实“立德树人”根本任务，以“出人才、出作品”为办学特色，为党和国家培育了6万余名艺术专门人才。叶毓山、罗中立、庞茂琨等一批艺术名师大家从这里走出，《收租院》《父亲》等众多经典名作在此诞生，深刻影响了中国现当代美术发展进程。1964年，“四川雕塑展”获《人民日报》赞誉，1965年群雕《收租院》更是轰动一时，被誉为“中国美术界的原子弹”。1980年代，“乡土绘画”和“伤痕美术”引发社会广泛关注，造就了“川美现象”。1982年，原文化部委托川美筹备召开全国高等艺术院校美术创作教学座谈会，“创作带动教学”的川美模式成为中国当代美术教育改革标杆。1990年代，川美当代艺术创作整体崛起，向世界展示了高等艺术教育的“中国经验”。

不仅如此，川美始终积极践行社会责任。从探索传统民族民间文化与现代设计结合，到复刻研究大足石刻、成立大足学研究院；从开设少数民族教学班，到成立新时代西部大开发与西部高校艺术学联盟；从创作《红岩》系列连环画，到成立“红岩思政”研究中心；从开展艺术乡建等基层社会实践项目，到深度对接国家战略和区域需求，川美在各个领域都留下了坚实的足迹，为国家发展、社会进步、文艺繁荣作出重要贡献。

在时代浪潮中破界生长：

让画笔遇见代码，乡土对话未来

新时代以来，四川美术学院在加快推进“双一流”建设、实现学校事业高质量发展的道路上阔步前行，近五年取得了一系列令人瞩目的成就。

在学科建设的棋盘上，川美以“艺术+”思维落子布局。学校确立生态艺术与可持续发展、航空航天装备设计等四大融合方向，2021年至今连获4个博士点及2个博士后科研流动站，实现美术学、设计学在第五轮学科评估中的历史性突破。当“科技艺术”新兴专业与成都电子科技大学“实验艺术+电子信息工程”联合培养项目落地，当18个国家级一流本科专业构筑起“艺术+工学+教育”的复合型矩阵，川美正打破学科壁垒，让画笔与代码共舞，传统与未来对话。

在黄桷坪的老教室与虎溪校区的实验室里，教育改革的春风从未停歇。12门国家级一流课程构建起学校“金课”体系，神舟飞船任务标识设计、乡村振兴艺术项目等实践，让学生在“真刀真枪”中淬炼本领。更值得关注的是，“思政+艺术”模式培育出扎根边疆的章昊旻等青年榜样，而持续20年的“罗中立奖学金”、覆盖全球的青年艺术家驻留计划，更像一座“人才孵化器”，为中国艺术界输送着源源不断的生力军。

师资队伍建设中，川美展现出“求贤若渴”的魄力。学校在五年内引进130名博士及副高以上人才，柔性汇聚多位业界大咖，不仅实现国家级高层次人才项目“零的突破”，更打造出教育部“黄大年式教学团队”等精锐之师。当艺术家与学者站上同一讲台，当“双师型”教师带着学生深入田间地头、工厂车间，“大先生”们正用德艺双馨的言传身教，注解着“大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”的深刻内涵。

川美参与黄桷坪涂鸦艺术街提升改造。

川美参与黄桷坪涂鸦艺术街提升改造。

从贵州羊磴的梯田到重庆洪崖洞的吊脚楼，川美的社会服务始终带着“泥土芬芳”。30余个乡村艺术实验场域中，数百个艺术乡建项目不仅让传统村落焕发生机，更捧回农业农村部全国典型案例；当载人航天服外观设计、重庆“全球设计之都”Logo等国家级任务落地，当洪崖洞、磁器口等城市地标成为文旅名片，川美用艺术语言重新定义着“设计服务民生”的时代命题。而持续21年的“开放的六月”毕业季，更以超千万人次的参与度，让校园成为市民触手可及的“艺术客厅”。

嘉陵江畔的校园，正成为文化对话的枢纽：国内首家区域国别艺术研究院揭牌，与爱尔兰、法国院校的联合培养项目启动，让川美学子拥有“双学籍”“双视野”；当港澳台学生规模居全国艺术院校之首，当“中国 重庆国际光影艺术节”吸引全球艺术家参展，川美以“留学川美”品牌和成渝艺术走廊建设，让西部艺术之声传向世界。

从学科建设的“顶天立地”到社会服务的“铺天盖地”，川美用五年时间完成了从“美术院校”到“艺术生态体”的跃升。这片生长在缙云山下的艺术沃土，正以开放兼容的姿态，在传承与创新的辩证中，书写着中国高等美术教育的新时代答卷。正如老院长罗中立所言：“天气正好，下地干活！”——在艺术与时代共振的浪潮中，川美早已扬起风帆，驶向更辽阔的海域。

在强国征程上向美而行：

聚艺术之力、跨界之智赋能教育

面对全球政治、科技和文化加速变化带来的挑战，四川美术学院清晰地认识到，未来的艺术教育需坚守艺术历史价值，赋予其新的时代意义。川美将从五个方面重点发力，开启新征程。

川美参与主办2022中国-重庆首届国际光影艺术节。

川美参与主办2022中国-重庆首届国际光影艺术节。

以一流艺术作品，讲好中国故事。川美将始终坚持“以人民为中心”的创作导向，着力构建具有中国气象的艺术创作话语体系，以创造性转化的民族艺术语言，来塑造自强不息的中国精神，以创新性发展的当代美术语言，向世界讲好厚德载物的中国故事，为建设社会主义文化强国提供精神引领力、艺术支撑力。

以一流学科建设，服务国家和区域发展战略。服务国家战略需求是新时代高校深化改革的重要牵引。川美将围绕科技强国、航天强国、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略，建设艺术学、设计学融合发展学科群，深度融入经济建设、产业升级、城乡融合发展，创建一流科创平台，推动重庆工业设计中心、重庆市新媒介美术创作重点实验室等提质升级。整合学术资源，推动跨领域、跨学科的创作科研与国家战略精准对接、与区域发展深度耦合，为中国式现代化建设、现代化新重庆建设和西部文化建设持续贡献艺术创新力量。

以一流人才培养，服务强国建设。川美将始终坚持“为党育人、为国育才”初心使命，构建“政产学研用”五位一体协同育人格局，建设“艺术+文化传承”“艺术+科技创新”“艺术+社会服务”复合型人才培养体系，深化“思政+艺术”大思政育人模式，培养更多“脚踩泥土、心怀家国，德艺双馨、知行合一”的时代新人，为教育强国建设作出贡献。深入实施“人才六大工程”，持续推动人才引育与国家、区域发展同频共振，形成教育、科技、人才一体化发展的倍增效应，更好地为强国建设、民族复兴伟业提供强有力的艺术人才支撑。

以一流创新成果，赋能新质生产力发展。艺术与科技是推动人类文明发展的“车之两轮、鸟之两翼”。川美需要把艺术的想象力和创造力注入科技创新之中，同时以科技的手段促进艺术创作与艺术教育整体的嬗变。进一步强化与国内外一流高校、科研院所、头部企业的联合培养、平台共建，聚焦数字创意、智能装备制造、低空经济产业等新兴领域，推动艺术资源与新质生产力要素深度融合，为新质生产力发展持续注入跨界创新的艺术动能。

以一流文化服务，助力人民高品质生活。持续擦亮川美这张“金名片”，坚持以活化非遗技艺推动传统文化创新，以全民美育浸润城乡精神土壤，培育具有地域标识度的高品质文化IP集群，在文化遗产传承、城乡品位提升、社会美育普及、文化产业升级等领域体现文化服务“川美范式”，实现艺术教育“育人”与文化服务“化人”的双重使命。

站在新的历史起点上，四川美术学院将继续传承先辈“艺术报国”的初心，勇担新时代高等教育的重任。在这个艺术丰富且蓬勃的时代，川美将凭借守正创新的定力和跨界融合的勇气，迎接挑战，把握机遇，在建设社会主义现代化强国的伟大进程中，奋力续写“双一流”建设和高质量发展的新篇章，为中国艺术教育事业的发展贡献更多的川美智慧与力量。

(责编：李昉、熊旭)

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