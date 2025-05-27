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重庆市大足区以“石刻+数字+思政”，开创新时代思政教育新局面

2025年05月27日10:37 | 来源：第1眼TV-华龙网
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原标题：重庆市大足区以“石刻+数字+思政”，开创新时代思政教育新局面

“大足石刻是一本立体的教科书，我们以数字技术为笔、石刻文化为墨，让文物活起来、思政红起来、教育暖起来……”5月23日下午，在2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”座谈会上，重庆市大足区教委基础教育科于勇的回答激起阵阵掌声。

龙岗一小学生正在学习“发现石刻之美”华蔓花冠课程。

龙岗一小学生正在学习“发现石刻之美”华蔓花冠课程。

来自全国40余家主流网络媒体记者面前的电子屏上，“文枢AI”实时调出全区12万中小学生的实践数据，折射出大足区正以“石刻+数字+思政”融合模式，构建覆盖全学段、全场景的大思政教育体系，向着“精美的石刻会说话，大足的教育暖万家”的目标愿景阔步前行。

大足石刻“牵手”人工智能，让优秀传统文化浸润大足校园

“老师，这周还有AI画石刻的作业吗？”重庆市大足区龙岗第一小学学生的期盼，折射数字技术为传统思政课堂注入的活力。过去，大足石刻文化进校园常面临“文化悬空”难题——资料难寻、课程设计低效、学生兴趣不足。而今，随着“文枢AI”的落地，这一困境迎刃而解。

由清华大学技术团队与大足区教委联合开发的AI模型，依托130亿个训练参数、60万条文旅素材及课标数据，构建出家国情怀、工匠精神等五大育人知识图谱，生成30余个沉浸式应用场景。教师只需输入教学目标，半小时内即可生成高质量教案；学生则通过AI绘画、语音合成等工具，将简笔画转化为风格各异的艺术作品，在“玩”中感悟石刻文化的深邃。

香国小学教师参加思政课基本功竞赛。

香国小学教师参加思政课基本功竞赛。

走进西子湾文化共享空间，科技与文化的交融更为直观。AI创作工坊里，孩子们用鹅卵石绘制“数字石刻”，非遗代表性传承人通过虚拟数字人传授剪纸技艺。这座“没有围墙的思政课堂”，串联起宝顶山实践中心、重汽博物馆等五大基地，让思政教育跨越时空界限，直抵心灵深处。

“小课堂”链动“大社会”，让学生知行合一跑出成长“加速度”

“父母恩重经变相石刻中，母亲的目光饱含牵挂，父亲的手势传递力量……”宝顶实验小学“石刻小导游”身着汉服，向游客讲述孝道文化。三年来，这样的场景已成为大足校园的常态。该校开发的《石刻小导游》校本课程，不仅获评重庆市德育精品课程，更带动全区100余所学校形成“一校一品”特色课程群——鹅卵石画、火龙舞、棕编技艺等非遗代表性项目，纷纷化作思政教育的生动载体。

大足区以“知行合一”为经纬，将思政课堂从教室延伸至社会。在红岩重汽博物馆，学生们触摸三线建设者的奋斗足迹；在隆平五彩稻田基地，劳动教育浸润着“粒粒皆辛苦”的朴素价值观；在“行走的思政课”中，6万余名青少年的足迹遍布实践基地，16项特色项目如繁花绽放。大足区相关负责人表示：“我们以‘五德教育’为主线，将红色文化、非遗技艺与学科知识深度融合，让思政教育既有历史厚度，更有现实温度。”

为凝聚育人合力，大足组建“专职教研员+学区研修员+学校教师”的“1+1+X”教研团队和1个市级、5个区级大中小幼思政教育一体化共同体，联动西南大学、重庆第二师范学院、重庆科技职业学院等高校共建共享教学资源，推动大中小幼思政课一体化建设。360余名教师通过“青蓝工程”“领航工程”等成长为既懂学科教学又精文化传承的思政教育人才，30余门“石刻+思政”专项课题落地生根，《数字赋能大足石刻文化，区域推进“大思政课”建设》更是获评市级一等奖。

“文化活水”滋养“思政创新之花”，让教育带来多重“溢出效应”

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。大足区以数字技术为笔、石刻文化为墨，有序推进“大足石刻文化进校园”，守正创新推动思政课建设内涵式发展。

目前已初步形成“云端一体化、交互智能化、虚实融合化”智慧教育生态，超8000名学生在数字思政场域开展跨学科实践。课堂浸润、活动培育、实践淬炼的三维立体育人图景也徐徐展开。教师运用数字人合成等技术，为学子绘制专属成长画像。“石刻文化+”系列赛事年吸引万人次参与，千名青少年在解说大赛中诠释“开山化石、励志图新”的城市精神。10余校千名“小导游”节假日开展志愿讲解，6万青春足迹丈量实践基地。

石刻小导游税明洁为西藏小朋友志愿解说。

石刻小导游税明洁为西藏小朋友志愿解说。

“国家有号令，大足抓落实，教育有回音！”在2025年第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”座谈会上，大足教育人的誓言铿锵有力。未来，大足教育系统将以“数字重庆”建设为契机，把“数字思政”理念深入到大中小学思想政治教育的各主体，把“协同思政”理念深入到大中小学思想政治教育的各个方面，用好大数据构建学校、家庭、社会协同育人体系，用活大数据构建大中小学德智体美劳“大思政”育人体系，用准大数据构建大中小学思政课程、课程思政和日常教育的协同育人体系，带动区域数字经济和社会发展，着力打造川渝思政教育桥头堡。

(责编：李昉、熊旭)

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