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张炜：提升高校科技成果转化的能力与效能

2025年05月26日10:20 | 来源：人民网-教育频道
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近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月26日电 近日，“教育思享汇”学术研讨活动举办。中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任、西北工业大学原党委书记张炜表示，科技成果转化是高校贡献强国建设的重要途径，也是建设高等教育强国的重要抓手，应坚定自信和决心，抢抓发展机遇，努力提升高校科技成果转化的能力与效能。

张炜认为，高校应加强基础研究和原始创新，为科技成果转化提供源源不断的可转化成果。针对发明专利转化率低的问题，要加强高校发明专利的申请和维护管理，完善知识产权保护制度和利益机制。

“从创新过程看，科技成果转化不仅是一个科学技术问题，更是一个工程问题。”张炜表示，不仅要把握科学原理，也要优化技术方案，更要尊重工程规律，进一步加强校企合作、产教融合，高度重视新产品、新工艺、新材料、新服务在实际开发过程中与经济、社会、环境因素的和谐，强调工程的全周期、全流程，统筹中试、生产、销售、安装、服务等环节，打通前端研发环节与后端工程环节。

在张炜看来，有组织科技成果转化，是对有组织科研的深化和延伸，二者无缝衔接才能实现有组织和有意义的创新。“要深化高校科技体制改革，明确科技成果转化主责部门的任务和职能，加强大学科技园建设，坚定促进科技成果转化的目标，制定政策措施和工作流程，加强组织协调，营造良好的科技成果转化体系生态。”

在谈到人才培养时，张炜表示，高校以人才培养为中心，开展教学、科学研究和社会服务，科技成果转化只是其中一项重要任务，应统筹协调好科技成果转化与其它重点工作的关系，加强分类指导和分类考核，对于不同类型和特色的高校，避免在要求上“一刀切”，也不能用同一把尺子来衡量所有高校的科技成果转化的业绩；对于不同类型的院系和不同学科专业，也不能简单地统一下达工作任务和考核要求。同时，因为创新和市场的不确定性，科技成果转化的风险很大，应增强底线思维，完善规章制度，“宽容失败”和尽职“免责”，调动成果持有人和管理人员的积极性。（郝孟佳、实习生曹子味）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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