人民网北京5月20日电 （记者郝孟佳）近日，中央组织部和教育部组织来自北京、上海、浙江、河南等地的教学名师赴贵州省台江县，开展2025年教学名师“台江行”活动。

活动中，10位教学名师深入台江多所中小学校，举办“大思政课”、专题讲座、示范授课、同课异构及诊断课等活动，为当地师生送去先进的教育理念和教学方法。同时，教学名师与当地教师建立“青蓝结对”帮扶机制，并受聘为台江特聘教师或校长，构建起长效教育支持体系。

活动通过开展思政教育领航、学科教学提质、教育资源共享、教师发展“造血”等四大行动，辅以微创新案例分享交流等形式，有力提升台江思政教育水平、立德树人成效、教师队伍素质和学校治理能力。

为在更大范围、用更实举措为西部地区教育事业发展注入持久动力，教育部部署开展了教学名师“西部行”行动，将送教送培覆盖范围拓展至西部10省区市160个国家乡村振兴重点帮扶县，与教育人才“组团式”帮扶形成服务场域叠加、功能定位互补、服务人群错位的协同格局。东北、中部地区等省份同步推进，重点向艰苦边远地区、民族地区和革命老区倾斜。

据悉，此次教学名师“台江行”活动，既是“西部行”的具体实践，也作为典型示范，标志着教学名师服务西部教育提质升级新征程的全面开启，将为推进乡村振兴和区域协调发展注入教育新动能。

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