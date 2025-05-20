打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中央组织部、教育部组织教学名师“台江行” 活动

2025年05月20日10:57 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月20日电 （记者郝孟佳）近日，中央组织部和教育部组织来自北京、上海、浙江、河南等地的教学名师赴贵州省台江县，开展2025年教学名师“台江行”活动。

活动中，10位教学名师深入台江多所中小学校，举办“大思政课”、专题讲座、示范授课、同课异构及诊断课等活动，为当地师生送去先进的教育理念和教学方法。同时，教学名师与当地教师建立“青蓝结对”帮扶机制，并受聘为台江特聘教师或校长，构建起长效教育支持体系。

活动通过开展思政教育领航、学科教学提质、教育资源共享、教师发展“造血”等四大行动，辅以微创新案例分享交流等形式，有力提升台江思政教育水平、立德树人成效、教师队伍素质和学校治理能力。

为在更大范围、用更实举措为西部地区教育事业发展注入持久动力，教育部部署开展了教学名师“西部行”行动，将送教送培覆盖范围拓展至西部10省区市160个国家乡村振兴重点帮扶县，与教育人才“组团式”帮扶形成服务场域叠加、功能定位互补、服务人群错位的协同格局。东北、中部地区等省份同步推进，重点向艰苦边远地区、民族地区和革命老区倾斜。

据悉，此次教学名师“台江行”活动，既是“西部行”的具体实践，也作为典型示范，标志着教学名师服务西部教育提质升级新征程的全面开启，将为推进乡村振兴和区域协调发展注入教育新动能。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部