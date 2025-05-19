人民网北京5月19日电 17日，以“托育质量提升与婴幼儿发展”为主题的第三届婴幼儿发展与托育国际学术会议在杭州师范大学举办。会议上，杭师大婴幼儿发展与托育研究中心正式揭牌成立。

据介绍，该中心是以浙江省哲学社会科学实验室 （杭州师范大学婴幼儿发展与托育实验室）为基础，整合相关资源成立的新型科研与实践平台。中心交叉融合杭师大心理学、教育学、护理学、脑科学等多学科资源，围绕“婴幼儿托育政策与人才培养、婴幼儿心理发展与健康促进、婴幼儿脑智发育与认知障碍、婴幼儿托育智能技术与应用、婴幼儿托育与产业融合创新”五个研究方向，积极探索婴幼儿发展与托育综合服务的理论和实践问题。

中国计划生育协会专职副会长、中国人口学会副会长姚瑛，杭州师范大学婴幼儿发展与托育实验室首席专家李葆明，法国国家实验室格勒诺布尔中心&婴儿认知实验室主任奥利维尔·帕斯卡利斯，英联邦语言与认知发展中心主任、兰卡斯特大学心理学系主任格特·威尔斯曼，日本立命馆大学综合心理学院院长、研究生院院长矢藤·优子等分别作主旨报告。

会议设置了儿童早期发展与保育支持、婴幼儿脑智发育、婴幼儿托育政策研究、地方政府托育实践典型案例、婴幼儿托育人才培养、婴幼儿托育实践、婴幼儿产业融创发展、公益力量赋能普惠托育等8个平行圆桌会议，来自各国的专家学者进行了深入研讨。

会上，杭州师范大学与首都儿科研究所签订合作协议。双方将围绕婴幼儿早期发展研究、托育人才培养、托育服务体系建设等领域，通过平台共建共享、课程共建、联合科研项目、双导师联合培养等方式开展多方位合作。（孙竞、实习生修初怡）

(责编：李昉、熊旭)