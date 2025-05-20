人民网北京5月20日电 （记者林露）近日，烟台职业学院新能源汽车产业学院的学生在企业技术导师的指导下进行驾驶辅助系统调试，学习雷达的安装和性能测试。

企业技术导师在校内生产实训车间为学生授课。学校供图

烟台职业学院党委书记陈新姿介绍，学校携手国内新能源领军企业，打造“校中厂”式教学场景，把课堂搬进车间，把专业建在产业最前沿，使最新的职业岗位标准转化为人才培养标准，力争培养出一批适应新质生产力需要的高技能人才。

据了解，像新能源汽车产业学院这样产教深度融合的产业学院，在烟台职业学院共有14所，合作企业涉及化工新材料、海工装备、绿色低碳、工业互联网等多个领域。学校依托产业学院开发生产性实训项目，整合企业技术专家、学校技能大师等优势资源，复刻一线生产场景，融入产业新技术、新技能，开发出近百个生产性实训项目，有效提升了学生对于真实生产岗位的适应性。

陈新姿表示，目前学校聚焦产业前沿，开展产教一体“定制式”人才培养，订单培养学生占比达到90%，大批毕业生在工作岗位上成长为骨干力量。今后，学校将继续坚持面向产业、融入产业、服务产业，深入推动产教融合，与企业相融相生，走好“以教兴产、以产促教、产教共赢”的发展道路。

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