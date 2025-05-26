原标题：从实验室到生产线 浙大让研究“开花结果”

在浙江大学(下称“浙大”)高分子科学与工程学系的实验室里，一系列由单层氧化石墨烯制备的新材料整齐陈列——氧化石墨烯液晶、石墨烯纤维、石墨烯薄膜、气凝胶及石墨烯复合纤维等。这些创新成果已经实现从实验室研发到产业化应用的重要跨越。

“2008年起，我们逐步攻克了单层氧化石墨烯的研发难题，突破了其规模化制备技术瓶颈，打通了石墨烯从原料到应用的全链条规模化生产。”浙大高分子科学研究所所长高超介绍。

5月20日，浙大高分子科学与工程学系内摆放着石墨矿等。 曹丹 摄

经过十余年发展，研究团队已构建起完整的“122”技术创新体系：以单层氧化石墨烯为原料基础，开发出石墨烯纤维及其改性功能纤维、石墨烯散热膜与发热膜等核心产品。

作为高水平研究型大学，近年来，浙大充分发挥其创新优势，在高分子科学、材料科学、光电科学等领域深耕基础研究，同时积极布局战略性新兴技术和产业赛道。实现从实验室到生产线的“链增长”。

如何让科研“开花结果”？

浙大高分子科学与工程学系系主任毛峥伟打了个比方：“科研成果就如同高分子聚合反应中的单体，创新人才是关键‘引发剂’，而院系则发挥着‘交联剂’作用，帮助科研团队打通研发到生产的关键环节。”

据介绍，该系已在功能纤维、二氧化碳固化、有机光伏、医用材料、水源净化等领域孵化了10多家科技企业，其中8家估值超过亿元，并建成多个“全球首套”生产线。

与此同时，浙大材料科学与工程学院也始终坚持基础研究与应用研究并重的发展战略。该学院副院长余学功表示：“我们既重视实验室研究，也加快科研成果转化，致力于做‘顶天立地’的科研。”

以该学院教授姜银珠领衔研发的钠离子电池技术为例，该团队攻克了多项关键难题，建成首条高功率正极材料千吨级量产线，研发出耐低温、高倍率、长寿命的钠离子电池产品。

“铅酸电池作为传统汽车、摩托车的启动电池，存在长期不用就无法启动的问题，而钠离子电池能解决这一痛点，且价格与铅酸电池相当。”姜银珠介绍，该项目已实现商业化应用，累计创造产值数千万元。

除了从0到1的原始创新和从1到100的应用突破，浙大还推动从1到0以实际需求为导向的反向机理研究。

“产学研发展实现合作共赢，需要双向奔赴和长期坚持。”浙大光电科学与工程学院院长戴道锌说，“光电是一种使能技术，兼具前沿性与实用性，是推动产业升级的关键使能技术。”

在成果展示现场，全球首台50纳米精度MPD双光子直写机格外引人注目。这台被誉为“三维微纳世界的雕刻家”的设备，成功突破光学衍射极限，能以超高精度进行三维微纳加工。2022年，研发团队成立产业化公司，推动这项自主创新技术实现规模化应用。

“我们研发的超分辨显微镜可实现2纳米至200纳米全范围成像。”浙大光电科学与工程学院教授匡翠方介绍，这是国内首套实现产业化的多色超分辨成像系统。

“其中，共聚焦显微镜设备不仅在国内科研领域实现广泛应用，更成功出口，推动中国高端科研装备走出国门、迈向国际市场。”匡翠方说。（曹丹）

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