原标题：浙江大学挺进“产学研融合”最前沿

“一项项科研成果就如同高分子聚合反应中的一个个单体，如何激活人才‘引发剂’的作用？如何实现从实验室到产业化的‘链增长’？”浙江大学高分子系系主任毛峥伟教授说，“院系要做基础研究与产业转化的‘交联剂’，聚合人才与科技优势，服务创新创业团队，多措并举打通研发到生产的关键渠道，成为科技转化的策源地。”

5月20日，“教科人一体 产学研融合‘创新创业看浙大’”主题调研行来到浙江大学紫金港、玉泉两个校区，走进“产学研融合”前沿一线，深入挖掘浙大科技创新与产业创新的深度融合范式，沉浸式体验创新技术和先进知识融合应用的实际效能。

据了解，近年来，高分子科学与工程学系初步形成“实验室—创业园—产业区”的成果孵化育成链条，在功能纤维、二氧化碳固化、有机光伏、医用材料、水源净化等领域产生的科技成果项目已孵化企业10余家，其中8家企业估值过亿，建成多个“全球首套”生产线。1家入选2025年浙江省种子独角兽企业，1家入选2024年浙大系10大影响力创业公司。

而浙江大学材料科学与工程学院更重视“基础研究”与“工程应用”的双轮驱动，学院科研团队针对生产中的难题开展基础理论和应用研究，让更多科技成果实现产业化。

材料科学与工程学院副院长余学功说：“抓好科技创新，就是为发展新质生产力奠定坚实基础。学院推进以应用为导向的基础研究，形成‘理论突破—技术转化—应用反馈—理论迭代’的循环生态。”2022年年底，全国重点实验室重组成功，聚焦半导体硅材料、先进半导体材料和半导体微纳结构与物理三个研究方向，研发制约我国集成电路等信息产业发展的关键材料，打造国家战略科技力量。

此外，学院积极推动科技成果转化，教师团队可持有70%~95%成果所有权，实现“我的成果我做主”；通过与相关企业深度合作，共建校企联合研发中心，实现校内科技成果到校外企业的转化落地；协同推动概念验证中心，实现科技成果从源头创新到概念验证、中试转化、孵化创业的路径。

“科技创新与成果转化离不开一个好的生态，良种沃土则根深叶茂，优良种子的孕育和肥沃土壤的滋养是科创大树向下深扎根、向上多结果的关键。”浙江大学光电科学与工程学院院长戴道锌介绍说，光电科学与工程学院牵头教育部光电教指分委部分成员单位，协同打造了“三协同驱动、四平台支撑”的开放融合育人新生态，聚焦新工科人才培养，探索跨校跨界的教学与实践组织体系，在“光电设计与综合实验”“光学系统设计”等课程中融入全国光电设计竞赛、电子竞赛等元素，实现全员参与，以赛促教、以教育赛，在学生心中播下创新创业的“种子”。据统计，该学院校友创办的上市公司就有20余家，成长型企业超百家，浙大光电系企业已成为全国乃至全球光电产业的重要创新力量。（记者 林洁）

(责编：郝孟佳、熊旭)