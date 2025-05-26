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成果转化｜做好底层创新研究，期待科研成果能走出实验室

2025年05月26日14:26 | 来源：人民日报客户端
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原标题：成果转化｜做好底层创新研究，期待科研成果能走出实验室

　　浙江大学材料科学与工程学院博士生王耀：自从我走进浙大开启本科学习以来，课上课后，同学们不时围绕国际时事、科技前沿等话题展开讨论。在理性的思维碰撞中，我深刻意识到，国际竞争不只是经济层面的，也有科研实力的比拼，尤其体现在关键技术、关键材料以及关键设备上。

　　浙大特别注重培养学生的家国情怀和创新精神，我们学院打造了“材料学科思政库”，一系列院士讲座更为我推开了材料科学的大门。从本科参与超高真空外延技术研究，到如今深度学习辅助新型光电子器件研发，老一辈科学家的勉励成为我在科研报国道路上的不竭动力。

　　一次课题组交流中，我察觉到人工智能在材料领域的应用潜力，可尝试用深度学习重新“定义”光电子器件性能，为攻克关键核心技术寻找突破口。博士期间，我将研究方向锚定在深度学习辅助的新型光电子器件，期待学科的交叉融合能碰撞出新的火花。一方面，通过跨学科的设计思路，为传统材料注入新活力，大幅提升器件性能，匹配产业的迫切需求；另一方面，学科交叉有助于开辟新的研究领域和应用领域，将关键技术牢牢掌握在自己手里。

　　做“会读书的人”，更要做“会创造的人”。我将深耕新型光电子器件研发领域，在人工智能时代做好底层创新研究，期待科研成果能走出实验室，更好地服务国家、融入时代。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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