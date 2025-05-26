原标题：浙大开启调研行 解码创新创业企业背后的“浙大模式”

4月14日，“教科人一体产学研融合‘创新创业看浙大’”主题调研行在浙江大学校友企业总部经济园（以下简称“浙大总部园”）正式启动。据悉，本次调研行将陆续走进京津冀、长三角、大湾区、中西部地区，在千行百业创新创业一线，解码教科人一体、产学研融合的“浙大模式”。

4月14日，“创新创业看浙大”主题调研行启动仪式现场。（浙江大学供图）

高校是教育科技人才一体化改革发展的重要结合点，是科技创新和产业创新融合发展的重要汇聚点。

作为高水平研究型大学，浙江大学充分发挥创新要素集聚优势，紧密结合教学、科研和创造，打造“学科—课程—实践”深度融合的创业教育体系，把“会读书的人”培养成为“会创造的人”。

“‘浙大模式’背后，是支持师生创新创业的优良制度环境，是代际传承的浙大创新创业文化。”浙江大学党委副书记朱世强表示，希望借此让社会各界更直观地了解一所高校如何将科研成果转化落地，如何把学生培养成为具有家国情怀、全球视野和实践能力的复合型创新人才。

活动现场，学生记者“特战队”同步集结。这些来自浙江大学不同专业的学生，将在本次调研中担任观察员与记录者。在资深媒体人的指导下，他们将深入企业一线，学习从新闻人的视角挖掘创新创业背后的故事。

“我们希望通过本次调研行，推动媒体与高校在人才培养、成果转化和价值传播上的多元协同。”浙江大学相关负责人表示，本次活动不仅是一场关于创新创业的报道行动，更是一场关于教书育人方式的再思考。

近年来，随着一批又一批“浙大系”创新创业企业崭露头角，浙江大学在创新创业教育领域的探索备受关注。当日，调研团在浙大总部园与多家浙江大学校友企业代表面对面交流。

“产业链痛点会倒逼技术攻关方向，使科研更具靶向性，而颠覆性技术也将催生新业态，牵引产业升级。”教育部长江学者、浙江大学求是特聘教授申有青表示。

今年初，申有青牵头的先进智能材料创新工作室签约落地浙大总部园。其团队历经15年研发的医用功能高分子载体，显著提高肿瘤靶向治疗疗效；研发的氮肥增效剂可减少20%化肥使用量并使农作物增产；具有“荷叶效应”的光伏板自净膜有效降低光伏板清洁成本……

问题从产业中来，成果到产业中去。在浙大总部园，像申有青这样主导的创新工作室已有十余家。

“企业是市场需求最直接的感知者，科技和产业的双向奔赴，一定要在以企业为创新主体的平台上实现，这样才能切实提升科技成果的转化效率。”浙江大学创新创业研究院执行董事、院长王玲玲如是说。（曹丹）

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