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带你找寻课本记忆！人教主题文创展在京启动

2025年05月26日10:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月26日电 （记者孙竞）日前，“大家来找猹” 人民教育出版社主题文创展在京启动。“闰土叉猹”“李雷与韩梅梅”“教小萌和教小淘”“跟着课本去旅行”等系列的200余种文创产品和精品图书集中亮相，吸引众多观众驻足打卡，找寻自己的“课本记忆”。

文创展现场。主办方供图

文创展现场。主办方供图

记者了解到，本次主题文创展以少年闰土、李雷与韩梅梅等人教社经典课文元素为核心脉络，深度挖掘人教社75年教育出版积淀，将教科书从知识载体转化为情感媒介，通过场景化叙事打造出兼具文化深度与时代活力的文创主题空间，助力不同代际观众在互动体验中感知教育的持久生命力。

“课本中的经典——人民教育出版社教材精粹展”同期亮相。展览以时间为轴，系统陈列了人教社自1950年以来编研出版的12套全国通用中小学教科书，全景式呈现新中国基础教育教材发展脉络。

据悉，本次主题活动将持续至6月22日，人教社还将在六一儿童节、端午节和父亲节开展丰富的互动游戏。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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