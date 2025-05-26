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第七届中央音乐学院5.23音乐节在韶山开幕

2025年05月26日15:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月26日电 （记者郝孟佳）近日，“潇湘有乐 思政有声”——第七届中央音乐学院5.23音乐节开幕式音乐会在湖南韶山举行。

音乐会以湖南民歌《浏阳河》开篇，中央音乐学院演职人员通过交响乐、大合唱、独唱及器乐独奏等多元形式，生动演绎《义勇军进行曲》《在希望的田野上》《歌唱祖国》等10余首经典曲目。

第七届中央音乐学院5.23音乐节现场。学校供图

第七届中央音乐学院5.23音乐节现场。学校供图

据了解，音乐会选曲与思政主题、历史叙事高度呼应，结合党的革命、建设、改革开放与新时代四个历史时期，采用讲演结合的音乐思政新形式，以红色经典与时代新作，长画卷、全景式地展现中国人民奋勇拼搏、自强不息的壮丽征程。

当日，中央音乐学院新时代文明实践韶山基地正式挂牌。学院将以实践基地为支点，发挥艺术院校优势，开发红色音乐课程，创排红色文艺作品。

此外，中央音乐学院文艺小分队深入基层，走进社区。湖南籍歌唱家谢天、王丽达与家乡群众热情互动，合唱《草原上升起不落的太阳》《万疆》等脍炙人口的歌曲，让来源于生活的艺术走进群众之中。

据悉，本次音乐会由文化和旅游部艺术司、中央音乐学院、中共湖南省委宣传部等联合主办。

(责编：李依环、熊旭)

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