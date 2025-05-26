人民网北京5月26日电 （记者李依环）25日，2025世界农业科技创新大会（WAFI）全球农食行业创新路演秀启动发布会暨首场路演活动在中国农业大学举办。活动以“创新加速·韧性未来”为主题，通过“线下路演+线上直播”形式开展。

路演当天，5个农食科技领域的创新项目进行了集中展示：一是厚圃土壤健康服务平台；二是农牧业数智生态平台；三是AI驱动鲎试剂系统；四是FPF未来猪场智慧养猪系统独创“查情宝”机器人；五是新型智能土壤立体栽培系统。

会上，WAFI咨询委员会秘书长、中国农业大学MBA教育中心主任付文阁以及多位行业代表，从技术先进性、市场可行性等维度对路演项目进行了点评，并围绕技术优化、商业模式及国际合作提出建议。

付文阁表示，本次路演2025世界农业科技创新大会的系列预热活动之一，旨在促进产学研互动与融合创新，面向全球征集智慧农业、食品与健康、可持续农业及生物技术四大领域的创新项目，通过“先进性、独创性、市场可行性、可持续发展”四大评选标准选拔优质创新项目，并将在今年举行的2025WAFI大会上为获奖项目颁奖。

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