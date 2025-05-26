人民网北京5月26日电 （记者李依环）《中国特色社会主义政治经济学自主知识体系探索》新书发布会暨学术研讨会25日在北京大学举办。来自北京大学、清华大学、中国人民大学、首都经济贸易大学、中国宏观经济研究院经济研究所等高校和研究机构的专家、学者围绕主题进行了研讨。

在主题分享环节，新书作者、中国人民大学原校长刘伟阐述了探索自主知识体系的心得体会。他表示，中国自主知识体系的构建可以以学科为立足点；在构建中国自主知识体系的过程中应以发现真问题、好问题为导向；应通过“术语的革命”将问题凝练成为具有科学价值的学术范畴与概念；应分析揭示范畴与范畴之间的内在联系、逻辑结构与运动动因，从而形成学术结构和话语体系。

北京大学经济学院院长张辉介绍了学院近年来在学科建设、学术研究、人才引进等方面取得的成果。他表示，政治经济学和经济史学是北京大学经济学院的“地基”，经济学院将不忘初心，努力在相关学科领域取得更多研究成果。

记者了解到，《中国特色社会主义政治经济学自主知识体系探索》一书围绕中国特色社会主义政治经济学、社会主义初级阶段、社会主义基本经济制度、资本、全要素生产率、新质生产力、宏观经济治理、人类命运共同体、高质量发展、中国式现代化等中国特色社会主义政治经济学重要范畴展开讨论，为中国特色社会主义政治经济学自主知识体系的建构提供了基础性的话语体系。

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