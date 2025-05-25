打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

记者探展 |  浙大制氢技术 “泡” 出人参新价值

2025年05月25日13:56 | 来源：人民网-教育频道
小字号

一瓶小小的人参饮料，成为了浙江大学展位上的“显眼包”。

“这是我们浙大和吉林当地合作的产品。我们研发了氢纳米泡技术，长春当地企业提供了人参原材料，形成了这款富氢人参功能性饮品。”浙江大学能源工程学院教授杨健介绍。

在吉林长春举办第63届高等教育博览会上，产教融合、校地合作的众多科研成果纷纷亮相。高博会“搭台”，高校科研成果转化与地方产业升级进一步深度融合。展会现场，21所高水平大学带来的最新科研成果不仅“冒着热气”，而且“接着地气”，更是契合了吉林乃至东北三省的产业发展方向。

杨健说，他从事氢能相关研究多年，一直想把“氢”这个元素做到这个大健康产业之中。恰巧吉林盛产“人参”，如何更好地发挥人参的有效成分从而起到保健作用，也是当地面临的瓶颈。

在各方牵线下，杨健团队和吉林的企业一拍即合。浙大的氢纳米泡技术将氢气在水里制成纳米级的气泡，然后将氢水与人参提取物、提取液复配。利用氢纳米泡的渗透作用，可以加速人体对人参有效成分的吸收。实验显示，以富氢水为基底，融合人参等多种珍贵植物提取物，按照一定的科学配比开发制成饮品，具备潜在改善肝脏机能、预防肝脏疾病的作用。

杨健介绍，目前双方已经合建了富氢人参功能性饮品的生产加工线，并通过长春当地企业去拓展市场，形成销售。展会期间，还有不少产业机构和企业前来咨询、洽谈，希望成果可以落地转化。除了开发相应的富氢人参饮品，未来，该技术还将应用于相关的养殖业、农林业。

一场高博会，搭建起东北全面振兴实际需求与全国高校丰富科研资源的沟通桥梁。80余项校地、校企、校校合作项目成功落地，浙江大学与吉林省政府签订战略合作协议，上海交通大学、同济大学、北京中医药大学等与长春市政府开展战略合作……跨越山海的校地合作，实现了“双向奔赴”。（孙竞、李成伟、实习生修初怡）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部