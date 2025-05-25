一立方米大小，灵活的轮子转向自如。

“这是我们带来的最新一代新能源智能无人作业农机，它的功能类似于拖拉机，可以进行自动驾驶，完成灌溉、播种、耕地等功能，实现一机多用。”在第63届高等教育博览会的东北振兴专区，同济大学汽车学院学生刘昌杰介绍到。

作为本届高博会的特色板块，东北振兴专区展示面积达1.6万平方米，21所高水平大学与80余所东北三省一区高校联袂登台，全面展现高精尖技术成果、校企协同创新成果、学校特色科技成果与大学生创新创业成果等。

在同济大学的展区，智绘农稷团队展示的最新一代新能源智能农机AgroX引发关注。团队负责人介绍，针对多元化农业场景，最新一代农机具备模块化设计，通过通用挂接框适配耕地、播种、灌溉等全流程作业。此外，团队还首创了可分离式驾驶舱，支持遥控器和方向盘双模式驾驶，实现30公里远程操控，让“在家种地”成为现实。

“作为车辆工程专业学生，我们将智能驾驶的知识赋能在农机上，使用高精度的定位模块和控制方式，让车辆能够达到厘米级的定位精度，从而实现高精度的导航作业。”刘昌杰说。

记者在现场了解到，同济大学智绘农稷团队致力于构建绿色智慧无人农业生态体系，以科技创新推动农业现代化转型。未来，团队计划将技术向山地、温室等复杂场景延伸，构建“云-边-端”智慧农业平台，为农业现代化转型提供更全面的解决方案。（孙竞、李成伟、实习生修初怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)