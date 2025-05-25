人民网北京5月25日电 （记者李依环）中国农业大学建校120周年之际，该校校友向中国农业大学捐赠1亿元，设立专项基金支持智慧渔业领域的人才培养、师资队伍、学科发展及产学研融合平台建设。

中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信指出，中国农大校友为母校捐赠设立专项基金，是校企双方共同推动科技创新与产业创新深度融合发展的重要行动。面向新一轮科技革命和产业变革的重大机遇期，加快推进创新链和产业链融合发展，签署战略合作协议具有特殊意义。学校将出台更多鼓励支持科技成果转移转化等政策制度，更好地把科技资源转化为推动产业提升、产业突破、产业升级的有力支撑。

“作为千千万万农大校友中的一员，非常荣幸有机会在‘双甲子’校庆这样一个时间点，尽个人所能为母校做点事情。”捐赠方代表郭音龙表示，希望以此次捐赠为契机，进一步深化校企合作，与中国农大国家数字渔业创新中心共建新型产业研究院，搭建科技成果转化的重要平台，进一步推动科技创新和产业升级，助力新质生产力提升。

国家数字渔业创新中心主任李道亮表示，国家数字渔业创新中心肩负着打造国家智慧渔业战略科技力量的历史使命，此次捐赠将有力助力智慧渔业高质量发展。中心将以“生逢其时，当有所为”的担当，推动渔业数字化转型，破解产业可持续发展难题，努力推动科技和产业深度融合，创新科研、教学、人才培养模式，为中国农业大学和国家发展贡献智慧与力量。

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