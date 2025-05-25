连日来，北京教育系统以“5场市级重点活动+5场区级主题活动+N场校级特色活动”为载体，引领全市大中小学锚定立德树人机制综合改革试验区建设目标，以首善标准落实思政课内涵式发展要求，不断开辟学校思政教育新局面。

首善引领：5场市级重点活动谱写“新篇章”

交流展示，共绘新篇。5月10日，北京市举办大中小学思想政治教育一体化实践研究成果展示交流活动。现场展示了6节大中小学思政课、党团队课的教学实例，集中推介展示了46项优秀研究成果、99项优秀实践案例，发布了《2025—2026年度思政教育和德育一体化课题研究指南》。

三地协同，创新发展。5月13日，北京市举办第二届京津冀高校思想政治工作创新发展论坛暨“以新求变 以质赋能”高校网络育人研讨会。京津冀高校思政教育专家、辅导员代表围绕智慧思政、网络育人主题深入交流研讨，分享创新案例与实践成果，共同探索人工智能赋能高校思政教育的新路径。

数字赋能，辐射全国。5月15日，北京市举办“以新气象新作为开创新时代思政教育新局面”全国大中小学思政“金课”建设论坛。现场开通了国家教材建设重点研究基地（高等学校思想政治理论课教材研究）网站，发布上线了“北京市学校思政课建设内涵式发展数据库”，通过建设“金课”课程库、实践案例库、教学素材库、教师数据库，推动“金课”引领、实践支撑、智慧赋能有机结合。

强军有我，逐梦青春。5月16日，北京市举办“强军号音”音乐会暨北京高校国防教育“大思政课”。音乐会由“星火传承”“强军有我”“青春逐梦”三个篇章组成，解放军仪仗司礼大队军乐团和首都大学生代表以演奏、独唱、合唱等形式联合演出，高校师生代表现场讲述服务国防建设的亲身经历。

重温指示，牢记嘱托。5月11日—16日，在北京高校思政课高精尖创新中心网络平台开设“青椒说”系列专栏，通过举办学校思政课教师备课会、教研活动等形式，引导广大思政课教师牢记嘱托、常学常新，不断提升思政课教学针对性和吸引力。

创新示范：5个区级主题活动展现“新作为”

作为北京市大中小学思想政治教育一体化改革创新试验区，西城区围绕“家校社协同育人”主题，深化家校社协同背景下的大思政教育，举办北京市大中小幼一体化德育基地校“广泛导师制”实施研讨会，探索家校社协同育人视域下全员导师制的实践路径创新，为学校、干部、教师搭建育人研究和专业展示平台。

朝阳区围绕“五育融合”主题，举办“德智为楫 美健行舟”大中小学“接力培养接续成长”主题汇报交流活动，师生共话成长故事，探索推动大中小学思政教育一体化建设新路径。

海淀区围绕“教联体建设”主题，组织“聚力共筑教联体，携手擘画同心圆——京鲁两地班主任经验交流会”，搭建学校与社区、区域与区域之间的沟通桥梁，推进家校社协同育人共同体建设，为教育高质量发展注入新动能。

通州区围绕“实践教学”主题，举办“QIAO JIAN·运河——瞧见 桥建 桥见”跨学科课程展示活动，集中展示纵向大中小学贯通、横向跨学科融通的“运河思政”品牌课程创新成果。

怀柔区围绕“拓展育人场域”主题，组织开展“奔跑的思政课”主题实践活动，300余名大中小学生和青年团员与怀柔科学城科学家、奥运冠军、电影演员同场竞技，实现从“坐着学”到“跑着学”的转变，通过“思政+体育+科技+艺术”等形式实现育人模式的创新。

协同联动：N场校级特色活动打造“新生态”

北京理工大学全面启动“10x ”“大思政课”体系建设,构建“场馆中的大思政课”“大国重器中的大思政课”“科创报国大思政课”等十大核心“大思政课”矩阵，打造“人人皆师、处处课堂、时时育人”的全域思政教育生态。

北京化工大学牵头组建大中小学思想政治理论课一体化改革创新联合体，建设思政课青年骨干教师“1+N”教研工作坊，成立“数智”实验室。

北京工商大学举办首届青年马克思主义人才培养论坛暨中国共产党大党独有难题理论研讨会，促进马克思主义理论学科学术交流与合作，推动党的理论创新和马克思主义人才培养工作齐头并进。

北京一零一中学怀柔分校组织“英雄您好巡讲团”的英雄们为在校师生带来一堂特殊的思政课，鼓励青少年学生以英雄为人生灯塔，将个人理想融入国家发展大局，成长为心怀家国、敢担重任的栋梁之材。

人大附中朝阳学校小学部举办“名师工程”特色展示活动，以“数智赋能思政课堂培育学生核心素养”为主题，创新运用AI智能体等前沿技术手段，创设多元学习任务，让家国情怀教育深入人心。

（供稿：北京教育融媒体中心）

(责编：李依环、熊旭)