徐力超

高校人才培养成效如何，关键要看学生学什么、怎么学、学得如何。作为新工科教育改革的探路者，重庆理工大学如何破解新时代人才培养的核心命题？

5月21日，2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进该校，来自全国40余家主流网络媒体的记者实地探访发现：电气与电子工程学院以“E学E行”实践育人项目为支点，创新构建“思政+专业+实践”三维融合体系，将“红色基因”的信仰力量、“大国工匠”的精神密码与“创新实践”的能力基因深度融入人才培养全链条，走出了一条“专业筑基、实践赋能、思政铸魂”的特色育人之路。

聚焦“资源融合” 织密实践育人网络

“大思政课”是运用党的创新理论培根铸魂、启智润心的关键阵地。2024年7月10日，重庆理工大学电气与电子工程学院暑期“三下乡”社会实践团走进大足石刻，挖掘历史文物背后的精神内涵，打造“行走的思政课”，这背后是学院深耕“红岩精神、抗战文化、兵工基因”育人沃土，构建“全场景、沉浸式”育人生态的生动实践。

课堂上，教师以“电亮先锋”“光电报国”等课程为载体，将课程思政与专业教学深度融合，2门课程入选重庆市课程思政示范项目，5门获校级认定，形成“市级-校级-院级”三级体系。学生在专业实验中感悟“大国工匠”精神，实现知识传授与价值引领的同频共振。

在实践基地建设中，学院深挖首任校长李承干的教育情怀，提炼“BP”精神（Be Persistent、Be Passionate），构建“立德树人”双闭环培养模式。教师以饱满热情投身创新实践，学生以坚韧意志攻克技术难题，“BP”精神成为师生共同的精神坐标。依托“E学E行”实践育人工作室、遵义会议精神研究生实践基地等平台，学院组织学生参观红岩精神展览室、余祖胜烈士事迹陈列室，开展“重走长征路”主题党日活动，让学生在行走中感悟信仰力量，将红色基因融入血脉。

实践基地老师正在指导学生。学校供图

此外，学院通过“我来为你读党报”“党员联系寝室”等活动，将理论学习与爱心帮扶结合，打造“学习-服务-成长”一体化平台。300余名入党积极分子与党员共同学习50余次，参与专题活动超3000人次，让理论学习成为青春成长的“加油站”。从社区服务到红色实践，从课堂思政到基层奉献，重庆理工大学电气与电子工程学院正以“E学E行”为路径，引导青年学子在服务社会中厚植家国情怀，在知行合一中书写青春答卷。

贯通“三学三行” 打造实践育人矩阵

在刚刚过去的“雷锋月”义务维修活动中，电气与电子工程学院学生志愿者走进社区，成功修复台灯、电水壶等20余件电器，以专业技能服务民生，赢得居民广泛赞誉。这是学院“学思想、学知识、学技能”与“在社会责任感上行动、在专业素养上行动、在志愿服务上行动”深度融合的缩影。

学院依托大学生党员服务站、遵义会议精神实践基地等五大模块，开展“青年马克思主义者培养工程”“党团班主题教育”等活动。在“一站式”学生社区，学生党员带头参与社区治理；在“E学E行”网络文化工作室，学生用新媒体讲述红色故事，让信仰教育“潮”起来、“活”起来。

专业技能综合实践中，以电气与电子工程实践创新中心为支撑，学院组建“e维修”志愿服务队等四支团队，开展电子设计实训、科技竞赛指导等活动。

据悉，自“无线电杯”电子设计竞赛举办以来，吸引近4万名学生参赛，学生获省部级以上奖励800余项，申请专利93项，发表科研论文137篇，让专业实践成为创新能力的“孵化器”。

强化“四维协同” 健全实践育人机制

学院通过组织协调、竞争激励、评价反馈、运行保障“四维协同”，构建实践育人的长效机制，确保育人工作“有力度、有温度、有深度”。组织协调上，成立由学院领导、教师、辅导员组成的实践育人委员会，统筹政府、企业资源，形成“校内+校外”双配置模式。校内教师与学生结对指导，校外企业导师与学校教师联合授课，让育人资源“活”起来。

竞争激励上，将实践活动纳入学分体系，设立“创新实践奖学金”，对表现突出的学生给予奖励，将教师指导实践计入工作量，纳入职称评审，让师生在竞争中成长、在激励中前行。

评价反馈上，建立学生、教师双评价机制，以“专业匹配度”“实际收获感”为指标，动态调整育人方案。通过问卷调查、座谈会等形式收集师生意见，让育人工作更精准、更有效。

运行保障上，设立专项经费，与社会合作设立基金，保障实践育人各阶段开支，整合校内外师资，建立实践教学基地，为学生提供“真刀真枪”的实践平台。

破解“难点痛点” 提升实践育人质效

学院以问题为导向，聚焦党建引领、专业融合、校社协同三大难点，精准施策，育人成效显著。党建引领方面，通过“党建+实践育人”模式，学院形成“支部搭平台、党员唱主角”新格局。

在党员服务站，学生党员带头参与志愿服务，累计服务时长超12万小时，受益者超30万人次。专业融合方面，学院以学科竞赛为抓手，构建“院-校-省-国”四级竞赛体系，每年举办校级赛事20余场，参赛学生超2000人次。在“无线电杯”竞赛中，学生团队研发的“智能火灾预警系统”获全国二等奖，并应用于消防实战，让专业实践“接地气、有实效”。校社协同方面，与重庆市图书馆、健康教育所等单位共建协同育人基地，开展“e维修”“校园空调清洗维护”等志愿服务。在青岩社区青少年之家，学生为留守儿童开设编程课；在光荣院，他们为抗战老兵拍摄“口述史”纪录片，让青春在服务社会中绽放光彩。

如今，重庆理工大学电气学院的育人实践已结出硕果。学生思想政治素质显著提升，党员服务站党员数量达159名，入党积极分子300余名；学科竞赛成绩斐然，获省部级以上奖励800余项；志愿服务蔚然成风，累计服务时长超12万小时。

“我们不仅要培养技术精湛的工程师，更要培养有理想、有本领、有担当的‘大先生’。”学院相关负责人表示，未来将继续深化“E学E行”实践育人模式，为“中国智造”输送更多“红色工程师”。从实验室到生产线，从校园到社会，重庆理工大学电气与电子工程学院的育人实践，正以“电”力全开的姿态，点亮万千学子的人生之路。

(责编：郝孟佳、熊旭)