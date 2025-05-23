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西南政法大学：以法治力量赋能西部陆海新通道建设

徐力超
2025年05月23日15:17 | 来源：第1眼TV-华龙网
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原标题：西南政法大学：以法治力量赋能西部陆海新通道建设

在西部陆海新通道建设的浪潮中，一所扎根西南的政法高校正以其独特的法治智慧，为这条国际物流大通道注入强劲动力。西南政法大学充分发挥法学学科优势，在科研创新、法律服务、人才培养等方面积极作为，为西部陆海新通道建设贡献法治力量。

5月20日下午，2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”大型融媒体采访活动走进西南政法大学。媒体团深入了解该校在服务西部陆海新通道建设中的实践与探索，探寻其如何以科研创新为基石、以法律服务为纽带、以人才培养为支撑，在服务国家战略中书写“西政答卷”。

西部陆海新通道法治研究院揭牌

西部陆海新通道法治研究院揭牌。学校供图

科研创新

构筑通道法治智库引擎

西部陆海新通道建设涉及复杂的国际规则衔接与区域治理挑战。西南政法大学充分发挥法学学科优势，通过组建专业研究机构、承担重大科研项目、产出高水平成果，成为通道法治建设的“思想引擎”。

2024年5月成立的西部陆海新通道法治研究院，整合法学、国家安全学、应用经济学等多学科力量，聚焦通道制度型开放、国际规则构建、非传统安全治理等关键领域开展集中攻关。研究院下设的五个研究中心，分别针对通道建设中的具体问题展开专项研究。例如，西部陆海新通道争议解决研究中心，聚焦跨境商事纠纷解决机制，为通道沿线企业提供法律风险预警与争端解决策略支持。

值得关注的是，学校中国—东盟法律研究中心打造的“一带一路”共建国家法律数据库，收录东盟国家4885部基本法律，建成国内唯一的东盟区域国别法律数据平台，并与最高人民法院共建域外法查明平台，有效破解涉外审判中的法律适用难题。该中心发布的《陆海新通道沿线国家法律查明机制指引》，入选重庆自贸区十佳制度创新案例，相关成果被纳入最高人民法院涉外审判报告。

法律服务

打造跨境法治保障体系

在西部陆海新通道建设中，西南政法大学主动对接政府、企业需求，构建起覆盖法律查明、争议解决、规则创新的全链条法律服务体系，成为通道法治化营商环境的“守护者”。

2023年，由学校中国—东盟法律研究中心与陆海新通道运营有限公司联合发起的“陆海新通道法律服务联盟”正式成立。这个汇聚了70余家国内企业、商会及30家东盟国家法律机构的联盟，打造了集法律服务、商事服务、风险预警于一体的综合平台。

在法律查明领域，学校建立的东盟法律专家库，汇聚100余名东盟国家法律专家，为司法机关和企业提供专业咨询。2021年，张晓君教授主持的“陆海贸易新通道沿线国家法律查明机制指引”课题成果，被重庆自贸区法院应用于“全球铁路提单第一案”，通过创新铁路运单规则，成功解决跨境物流中的物权争议。

此外，学校积极参与地方立法与政策研究。2018年，受重庆市商务委员会委托，学校专家团队承担《中国（重庆）自由贸易试验区条例》起草工作，该条例已于2019年施行，为重庆自贸区建设提供法治框架。2024年，学校发布《东盟国家法治化营商环境报告》，从投资、贸易、知识产权保护等维度评估东盟国家法治环境，为中资企业“走出去”提供决策参考。

人才培养

锻造涉外法治先锋力量

西部陆海新通道的高质量建设，离不开精通国际规则、具备跨文化法律实务能力的专业人才。西南政法大学坚持立德树人、德法兼修，构建起本硕博一体化的涉外法治人才培养体系，被誉为“涉外法治人才的摇篮”。

早在2016年，学校就在全国率先开设“一带一路”法律人才实验班（后更名为“区域国别法治人才实验班”），采用“2+1+1”培养模式，即2年国内学习、1年海外留学、1年实务实践，培养“双语双法”（精通英语+东盟小语种、熟悉中国法+东盟国家法）人才。该实验班累计培养240余名学生，覆盖泰国、越南、柬埔寨等6个东盟国家方向，成为服务通道建设的骨干力量。

在人才培养层面，学校首创东盟高端法治人才“订单式”博士项目，累计为东盟国家培养91名博士，其中14人为副部级以上官员。此外，学校与柬埔寨皇家法律经济大学合作的“2+2”本科项目，已培养近百名柬埔寨留学生，成为中柬教育合作标杆。

为提升学生实践能力，学校与多家单位共建实习实训基地，开设“涉外法治人才学术能力提升训练营”“涉外律师高阶人才训练营”等，年均组织180余名学生参与模拟法庭、实务调研。2024年，国际法学院学生潘子俊牵头的“中国—东盟企业跨境数据合规法律问题研究”获国家级大学生创新创业项目立项，其团队提出的合规建议被相关企业应用于跨境业务。

近年来，西南政法大学以科研创新破题、以法律服务护航、以人才培养筑基，在西部陆海新通道建设中交出了一份亮眼的“法治答卷”。正如校长林维所言：“学校将始终把论文写在通道建设一线，让法治成为西部陆海新通道行稳致远的重要保障”。随着“一带一路”建设进入高质量发展阶段，西南政法大学正以更开放的视野、更扎实的行动，持续为西部陆海新通道注入法治动能，在服务国家战略中展现高校的使命与担当。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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