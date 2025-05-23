徐力超

原标题：重庆大学：推进国家卓越工程师培养 打造新工科教育改革“示范区”

28人毕业，5个团队获得50万元探索期投资，其中2个团队获百万级天使轮投资。这是重庆大学国家卓越工程师学院首届明月科创实验班的毕业成绩单。

漫步重庆大学两江校区，工业级3D打印机与激光切割机在先进制造中心轰鸣不息，重庆大学国家卓越工程师学院的学生们正在将图纸转化为样机。这里既是攻克“卡脖子”技术的实验室，也是孕育科技企业的摇篮。

5月19日上午，2025“全国主流网络媒体重庆教育行”走进重庆大学，来自全国40余家主流网络媒体记者，来到重庆大学国家卓越工程师学院，实地探寻重庆大学加快打造中国特色、世界一流的国家卓越工程师培养示范区的实践路径。

以国家需要为指向

强化关键核心技术攻坚能力

卓越工程师是国家战略人才力量的重要组成部分。2022年8月，教育部和国务院国资委联合启动国家卓越工程师学院试点建设，首批试点牵头建设单位包含10所高校和8家企业，重庆大学作为西南地区唯一高校入选首批国家卓越工程师学院建设单位，并于2023年6月正式揭牌重庆大学国家卓越工程师学院。

重庆大学国家卓越工程师学院以“N+2”的建设模式紧密对接国家战略与区域发展需求，面向智慧能源、生物医药与高端医疗装备等“N”个国家指定急需关键领域，以及智能网联新能源汽车、机器人应用创新“2”个自设重点领域，高效融合企业、科研机构和高校优质教育资源，构建产教融合、多学科交叉的工程教育培养新体系，助力我国在世界工程教育界发出中国声音、贡献中国方案。

学院聚焦相关专业领域亟待解决的重大、重要工程实践问题，在智慧能源、工业母机、人工智能、关键软件、半导体、航天动力、新一代通信技术等多个关键领域，承担企业关键核心技术攻关任务项目，围绕行业企业关键领域技术难题，锤炼“卓越”真本领。

以新工科建设为引领

形成卓越工程师培养“重大方案”

从创建中国特色的“知行交替，循环递进”UC联合学院培养模式，到率先提出“理工交叉、本研贯通”强基计划培养模式，再到率先创设面向国家未来硬科技创新的明月科创实验班、牵头创设碳储科学与工程专业……重庆大学不断探索工程教育新路径、新模式，坚持创新驱动、产教融合，一系列先行先试的探索为新工科人才培养贡献“重大经验”。

据了解，重庆大学国家卓越工程师学院既聚焦“从0到1”的源头创新，也发力“从1到10”的产业应用。

在课程设置上，围绕智能网联汽车、智能制造、机器人应用创新等特色方向，优化课程设置，促进学科交叉融合，构建项目制科创人才和学域制卓越工程师培养体系，开设项目制课程和校企合作共建课程，培养无人驾驶、汽车软件等最前沿、企业需求最迫切的高层次人才。

在教学模式上，采取“项目驱动”，每门课程学生都需要完成多个项目，在完成项目的过程中学习并融会贯通相应的理论知识。在校企合作上，校企导师联合授课，企业导师参与课程设计、项目指导等，将理论与实践结合；同时结合课程实践，安排学生进入合作企业进行实地操作、参与项目研究，培养其解决复杂工程问题的能力。

同时，重庆大学国家卓越工程师学院推进核心课程、工程案例、工程师技术中心、课题库等培养要素建设，牵头与浙江大学、北京航空航天大学、西安交通大学等单位联合打造智慧能源领域12门核心课程；学校工程案例获教育部学位与研究生教育发展中心立项9项；统筹各方资源，稳步推进校企联合工程师技术中心和课题库建设。在导师队伍建设上，突出立德树人职责和人才培养质量要求，强化有组织科研与有组织人才培养，引导和激励导师潜心育人，全面打造高水平的校企导师队伍。

学校通过定期组织参加国际夏令营、工程论坛、一体化培养留学生、筹备国际竞赛等方式，搭建国际工程教育与实践交流平台，不断拓展学生的知识边界与全球视野。

以追求卓越为使命

打造国家卓越工程师的摇篮

近年来，重庆大学始终坚持需求导向，面向国家关键领域“大工程”人才培养需求，进一步加快教育改革创新，学校新设工科试验班（卓越工程师计划）首次面向高考招生中，卓越计划大类实行“项目制教学+校企协作+双导师”培养模式，围绕学校6个特色专业设6个卓越班（电气工程及其自动化卓越班、计算机科学与技术卓越班、软件工程卓越班、电子信息工程卓越班、自动化专业卓越班、能源与动力工程卓越班），旨在培养造就家国情怀深厚、创新实践能力突出的新时代卓越工程技术人才。

值得一提的是，学校面向新经济、新业态、新产业、新技术打造工程教育改革“试验田”；在内外联动之间重塑课程，向外校企共建智慧能源领域核心课程，向内从15个专业学院选拔50多名优秀教师，组建通识、科学、数学、工程科学和设计五个系列跨学科项目制课程团队，打造系列项目制教学课程；在供需对接之间深化合作友谊，面向产品开发、技术研发的“需求端”，重庆大学国家卓越工程师学院全面深化与华润集团、南方电网的战略合作，不断壮大“供给端”的技术支撑，依托地方产业优势与多家企业共建新能源动力实验室、自动驾驶数据仿真实验室、车联网实验室等多个主题实验室，打造智能网联新能源汽车创新平台。

建设3年来，重庆大学国家卓越工程师学院切实肩负起党和国家赋予的重大使命，以国家重大战略和区域经济社会发展需求为牵引，结合行业发展和教育强国、科技强国、制造强国对卓越工程师的培养要求，不断深化培养体系改革，进一步提升工程硕博士培养质量，为构建工程教育的中国方案贡献“重大智慧”，为中国乃至世界培养出更多优秀的卓越工程师人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)