徐力超

5月21日，2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进重庆工程职业技术学院，来自全国40余家主流网络媒体的记者，实地“探秘”了学校以科技创新服务产业升级、以职业教育赋能乡村振兴的“双轮驱动”发展魅力。

在全面推进中国式现代化的征程中，职业教育如何肩负起服务国家战略、赋能区域发展的重要使命？这所扎根巴渝大地的职业院校，正以“顶天立地”的实践给出答案。

科技创新：服务产业升级的“职教力量”

学校立足重庆“33618”现代制造业集群体系，以院士工作站为战略支点，构建起“院士领衔、高校助力、团队攻关、服务产业”的科技创新生态。中国工程院院士刘人怀领衔的科研团队，在餐厨垃圾资源化利用领域取得突破性进展，其研发的“联合生物加工工艺技术”实现餐厨垃圾100%无害化处理。该成果在成渝地区双城经济圈12家企业推广应用，相关技术获中央电视台专题报道，成为生态文明建设的职教范例。

在智能网联汽车领域，中德莱茵产业创新中心成果丰硕。何晓琴教授带领的科研团队突破汽车电控悬架系统核心技术，研发出自主知识产权的智能空气悬架系统，相关专利授权达17项。该成果已在8家企业实现产业化应用，助力重庆智能网联新能源汽车产业集群建设。

科技创新的突破离不开体制机制创新。学校深化“放管服”改革，建立“三进三对接”产学研服务体系：科研管理部门牵头进区县，二级学院进园区，科研团队进企业，形成政产学研深度融合的创新网络。近五年，学校承担省部级科研项目269项，开展横向技术服务1199项，专利转化278项，孵化科技型企业16家，荣获教育部自然科学奖二等奖、重庆市科技进步奖二等奖等省部级奖励7项。

职教赋能：乡村振兴的“智慧引擎”

在城口县庙坝镇的富硒葛根种植基地，重庆工程职院“津硒-功能性农业”团队正忙碌于田间检测。针对当地土壤硒含量达全国均值7倍的独特优势，团队研发出富硒葛根专用有机肥，开发出全粉制备工艺，形成从种植到加工的完整技术链。该项目已推广种植20余亩，培养硕博研究生和技术农民40余名，为7个村集体经济组织提供技术支撑，让“富硒”资源真正转化为致富“硒”望。

这仅仅是学校服务乡村振兴的一个缩影。2020年成立的乡村振兴学院，6年间在12个区县开展直播带货58场，帮助涉农企业打开线上销售渠道。在江津杜市镇，学院连续6年策划小龙虾文化节，通过品牌打造和活动运营，使节庆经济效应提升40%；在巫山竹贤乡，团队设计开发的“下庄天路”文创产品，带动当地旅游商品销售额增长25%。

更值得关注的是“新农学校”培训体系的创新实践。学校联合18个区县政府、职教中心和乡镇企业，实施“十百千万”行动计划：建设42所乡镇职教中心，培训乡村干部1200人次，开展农民技能培训6000人次，技术帮扶涉农企业45家，助力5000余亩农作物改良增收。在九龙坡区西彭镇，学院指导的生态柑橘园通过标准化种植，亩均效益提升35%；在合川区钱塘镇，开展的农村院落整治项目使6个行政村人居环境焕然一新。

双轮驱动：职教改革的“重庆方案”

从智能制造车间到乡村田间地头，重庆工程职院构建起“顶天立地”的发展格局：既在关键核心技术攻关中展现职教担当，又在乡村振兴实践中贡献职教智慧。这种“双轮驱动”模式形成三大创新特色，构建起产教深度融合的生态系统。

在需求侧，学校建立企业需求动态监测平台，将技术攻关与产业需求精准对接。在煤矿安全领域，与重庆煤科院共建的智能装备应用中心，研发的急倾斜煤层开采装备填补2项国内技术空白，相关成果在5个矿区推广应用，使采煤效率提升30%。在供给侧，学校将企业真实项目转化为教学案例，把田间课堂搬进实训基地。颜功兴教授团队带领学生在混合驱动智能假肢研发中攻克液压耦合控制技术，致力于培养既懂技术研发又通临床应用的技术技能人才。

这种“双向赋能”最终汇聚成“三位一体”的服务闭环：科技创新、成果转化与人才培养形成有机整体。在富硒农业领域，学校构建起从土壤检测到产品开发、从技术培训到品牌打造的全链条服务机制，使庙坝镇葛根产业产值增长200%，带动户均增收1.2万元。这种"需求牵引-技术攻关-人才反哺-产业升级"的循环模式，正是职教改革的“重庆方案”核心要义。

站在新的历史起点，重庆工程职业技术学院正以“双高计划”建设为契机，以科技创新为笔，以乡村振兴为墨，在服务国家战略的画卷上书写着职教改革的壮丽篇章。

(责编：郝孟佳、熊旭)