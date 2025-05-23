人民网北京5月23日电 “人工智能时代高校图书馆转型与发展：探索‘十五五’规划背景下的创新路径”研讨会22日在山东济南举行。当天，山大人学习中心、山东大学经济学AI知识库、AI馆员等平台现场发布。

山东大学副校长易凡表示，山东大学始终将图书馆建设视为“立德树人”工程的重要基石，致力于推进人工智能技术与教育教学深度融合、探索数字化赋能新路径。面向“十五五”新征程，高校图书馆要筑牢以国家使命为方向的转型思想，从“知识仓库”向“创新引擎”进化；要构建以创新驱动为路径的智慧化发展能力；要以责任担当凝聚合力，激发高质量发展内生动力，为一流人才培养和一流学科建设提供强大的支撑服务。

山东省教育厅高教处负责人曾宪文介绍了山东省构建全方位、多层次现代化图书馆服务体系的情况。他表示，高校图书馆必须把握人工智能带来的历史性机遇，构建适应新时代需求的服务体系，深化资源整合与智慧服务能力，强化文化传承与价值引领功能，夯实人工智能发展的要素支撑，助力高等教育迈向新的高度。

专家报告环节，来自北京大学、中国人民大学、南京大学、南开大学、山东大学、中山大学、西北工业大学、四川大学等院所的图书馆负责人、行业代表，围绕高校图书馆“十五五”发展规划、图书馆智慧服务变革创新等进行分享交流。

据悉，本次会议由山东省高等学校图书情报工作委员会主办，山东大学图书馆、山东师范大学图书馆、山东第一医科大学（山东省医学科学院）图书馆联合承办。来自310所高校的业界学界专家、学者等800余人现场参会。

(责编：李依环、熊旭)