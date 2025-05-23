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教育部召开中小学思政课建设工作座谈会

2025年05月23日11:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月23日电 （记者李依环）据教育部消息，5月21日，在新时代学校思政课建设推进会召开一周年之际，教育部召开中小学思政课建设工作座谈会。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席会议并讲话。

会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于学校思政课建设的重要指示批示精神，突出思政课的关键课程地位，不断提升思政教育实效。要加强党对思政课建设的全面领导，推动思政课建设纳入中小学党建工作重点任务。要完善学校思政工作体系，统筹实施好思政课程、课程思政和德育活动。要推动实践育人改革创新，积极拓展校外教育空间。要推进大中小学思政课一体化建设，打造主线连贯、各有侧重、衔接紧密的大中小学思想政治教育课程体系。要强化思政课教师队伍建设，引导思政课教师践行教育家精神。要发挥校家社协同育人作用，汇聚家庭、学校、政府、社会等各方合力，办好思政课。要提高互联网时代学校思政工作水平，推动思想政治工作和信息技术深度融合。

座谈会上，全国中小学思政课专家，天津、湖南、甘肃、山东泰安等地教育行政部门，宁夏固原二中、四川南充嘉陵区之江小学、北京市第一五九中学、福建省福州第三中学等学校和中国教育出版传媒集团作交流发言。教育部有关司局和直属单位负责同志，地方中小学思政课教师、教研员代表参加座谈。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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