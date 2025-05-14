人民网北京5月14日电 （记者陈琦）据教育部官网消息，近日，教育部印发通知，部署开展第2个全国学生心理健康宣传教育月活动。推动各地教育行政部门和学校深入落实《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，加强心理健康知识科普宣传，促进学生身心健康和全面发展。

通知作出五项部署。一是分层部署推进。举办“全国学生心理健康大讲堂”及第八届全国高校心理情景剧展演，各省结合实际至少开展一次主题宣传活动；二是面向学生广泛开展宣教活动。初中及以上学校结合实际至少开展一次突出趣味性、参与性的宣教活动，配合卫生健康部门开展“心理健康知识巡讲活动”；三是着力提升家长心理健康素养。通过家长会等形式开展针对性强的心理健康知识宣讲，树立科学养育观念，关注孩子心理健康；四是强化科技支撑。通过国家智慧教育公共服务平台提供心理健康教育优质资源，探索信息技术在学生心理健康监测预警、危机干预、跟踪管理等环节中的应用；五是积极推广典型经验。挖掘各地学校典型案例并宣传，促进地区间互学互鉴。

2024年5月8日，首个全国学生心理健康宣传教育月暨全国学生心理健康大讲堂启动仪式在人民网启动。为提升全社会对青少年儿童心理健康问题关注与重视，在第2个全国学生心理健康宣传教育月到来之际，人民网在教育部指导下，与全国学生心理健康工作咨询委员会、北京师范大学联合推出全国学生心理健康大讲堂525特辑《爸妈，其实我想说》。节目聚焦孩子真实想法，从学习压力、亲子沟通、人际交友、电子产品使用、职业生涯规划五个方面讲解孩子真实意愿，助力家长全面了解儿童心理健康现状、促进亲子关系，培养快乐温暖的孩子。活动将在人民日报少年客户端、“人民网+”客户端集中展播。

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